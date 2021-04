Un dels acusats per la violació múltiple de Sabadell assegura que va tenir sexe consentit amb la víctima

Un dels investigats per la violació múltiple d'una noia al 2019 a Sabadell admet haver tingut sexe amb la jove però de manera consentida. Així ho ha admès Mohamed A. en la segona sessió del judici que se celebra aquest dimecres a Barcelona, i on ha reconegut ser al local on es va produir l'agressió sexual la matinada del 3 de febrer.L'home ha relatat que la jove va arribar en companyia d'un altre noi, i que després de ballar i parlar van passar a una de les habitacions, on van tenir sexe.Els altres tres investigats admeten haver estat al lloc dels fets la mateixa nit i haver consumit alguns d'ells alcohol i drogues, però neguen haver vist cap actitud sospitosa. Els investigats han contestat només a les preguntes dels seus advocats.

