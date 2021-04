Quan he de portar mascareta a la platja i quan no?

Altres notícies que et poden interessar

Després de la polèmica generada pel canvi en la normativa sobre l'ús de mascareta, el govern espanyol ha establert un criteri amb excepcions per a platges i piscines. L'Estat ha replicat la mesura contra la pandèmia del coronavirus vigent a Catalunya des del passat juny.Així, la mascareta és obligatòria sempre a l'aire lliure, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, per evitar més contagis de Covid-19. A continuació detallem en quins casos cal portar mascareta a la platja i la piscina i en quins no:- Passejant per la platja, també caminant per l'aigua.- En els accessos a la platja.- Als vestidors, excepte per dutxar-se.- Si no es pot mantenir la distància d'un metre i mig.- Per banyar-se.- Fent esport.- A la tovallola, mantenint un metre i mig de distància.- Prenent el sol.

