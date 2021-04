El cinema català, en caiguda lliure d'espectadors

El cinema català (i en català) viu una situació molt difícil, en constant caiguda lliure d'espectadors. Una investigació realitzada per Anna Medrano , membre de l'Observatori de la Producció Audiovisual del departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha determinat que les pel·lícules catalanes han perdut 12 milions d'espectadors entre 2001 i 2019. El cinema del nostre país, durant aquestes dues dècades, ha produït films d'alt nivell, reconeguts a nivell català, espanyol i arreu del món: Pa negre, Les distàncies, Estiu 1993, Els dies que vindran, Salvador, El silenci abans de Bach...La producció d'obres catalanes segueix un ritme descendent pronunciat des del 2015, segons l'estudi. Entre l'any 200 i el 2007 es va mantenir una bonança en creació de pel·lícules catalanes. A partir del 2007 i fins al 2015, la situació va ser irregular, amb crescudes pronunciades per un moment d'efervescència puntual i descensos marcats per la crisi. El 2019 es van produir sis pel·lícules més que el 2018 i es va aconseguir trencar amb aquesta tònica descendent, que ja s'ha vist afectada amb molta contundència per la crisi del coronavirus. Els films catalans van representar el 23% del total de pel·lícules d’Espanya l’any 2019.En un context molt complicat per a la cinematografia catalana, la xifra d'espectadors és esfereïdora en comparació amb la de principis de segle. Tal com apunta Medrano en el seu informe, els 31 milions d'espectadors que es van assolir el 2001 queden molt lluny dels 19 milions anuals del 2019. Les xifres no recullen les assolides el 2020, molt negatives per culpa del confinament i la pandèmia.L'estudi també analitza l'exhibició del cinema a Catalunya, irregular durant la primera dècada del segle XX però amb una pronunciada tendència a l'alça a partir del 2007 fins avui. No distingeix, però, pel·lícules fetes en català o no, sinó que mostra l'acumulat. El que sí que explica és quin percentatge de pel·lícules s'han fet en llengua catalana des del 2005: amb una clara imposició del castellà, és a partir del 2017 que la tendència comença a canviar i el 2019 s'igualen. Es van fer 43 en català i 43 en castellà. El doblatge en català o la subtitulació queden fora de l'informe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor