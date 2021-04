Johnny Depp i Isabelle Huppert assistiran al BCN Film Fest

El BCN Film Fest comptarà enguany amb diverses visites internacionals, entre les quals destaquen les de Johnny Depp i Andrew Levitas (El fotógrafo de Minamata), Isabelle Huppert i Jean-Paul Salomé (Mamá María) o Steven Bernstein (Last Call). La catifa vermella del festival rebrà aquest any sí una trentena de convidats, la majoria catalans i de l'Estat, com ara Fernando Trueba i Javier Cámara (El Olvido que seremos), Carmen Chaplin, Mariana Barassi i Clara Lago (Crónica de una tormenta) o l'equip de Poliamor para principantes, amb Fernando Colomo i els actors Karra Elejalde, Toni Acosta i Quim Àvila. El certamen se celebra del 15 al 23 d'abril als Cinemes Verdi, a l'Institut Français, al CaixaForum i a la Casa Seat.

Els directors Kiyoshi Kurosawa (La mujer del espía), Massoud Bakhshi (Yalda, la noche del perdón) i Philippe Falardeau (Sueños de una escritora en Nueva York) hi participaran de forma telemàtica, així com Nicolas Winding Refn (Valhalla Rising), que finalment no podrà viatjar a Barcelona per motius de la pandèmia però mantindrà les activitats previstes de forma virtual.



Promising Young Woman, opera prima del director Emerald Fennell que compta amb cinc nominacions als Oscar -entre elles la de Millor Pel·lícula-, i Entre Rosas, dirigida per Pierre Pinaud, són alguns dels plats forts que presenta la cinquena edició del BCN Film Fest. A banda, la coproducció catalana Solo una vez, adaptació de Marta Buchaca de la seva obra teatral amb Ariadna Gil, Álex García i Silvia Alonso, s'incorpora a la Secció Oficial. Promising Young Woman serà la cinta que obrirà el festival, mentre que 'Entre Rosas' el tancarà.

