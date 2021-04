Torna el Jaume Cabré més inquietant

"L'únic que vull és escriure". Jaume Cabré ha presentat aquest dimecres la seva nova obra, Consumits pel foc (Proa), que suposa el seu retorn a les llibreries quatre anys després del darrer llibre. A les llibreries, que no pas a l'escriptura perquè, com ha dit el mateix autor, "escric cada dia". A les preguntes sobre què ha volgut amb aquesta nova creació, l'autor s'ha fet fort en la seva màxima ambició: explicar una història.Cabré ha presentat Consumits pel foc quan es compleixen deu anys de l'aparició de l'espectacular Jo confesso, una de les seves obres de referència. Més tard, el 2017, va publicar Quan arriba la penombra, un recull de relats. Com en les anteriors, a Consumits pel foc hi són presents molts dels ingredients que han fet de la prosa de l'autor una de les més vives i alhora inquietants del panorama literari català, entre ells el conreu de la incertesa i els personatges inquietants.Emili Rosales, del Grup 62, ha definit Cabré com "un referent de la literatura catalana a tot el món" i ha qualificat Consumits pel foc de "petita obra mestra", editada per Proa. Josep Lluch, de Proa, ha explicat que abans de posar-se a la venda, ja té fetes set traduccions. Aquest mateix dimecres apareix l'edició en castellà a Destino. Ha explicat l'obra com una "aventura plena de sorpreses". El tiratge inicial en català ha estat de 25.000 exemplars.Cabré s'ha resistit, durant la trobada telemàtica de presentació de l'obra, a entrar en l'argument de la novel·la. A la pregunta de què ha pretès amb el llibre, ha respost dient que "he explicat una història i he viscut amb una sèrie de personatges en uns ambients, sense més pretensions". L'autor ha admès que la presència d'animals entre els protagonistes de l'obra pot donar la percepció que es tracta d'una faula.La duresa de la història es percep des de l'inici, quan es plasma la relació conflictiva del protagonista, l'Ismael, amb el seu pare, que rosega el personatge però alhora l'endureix. Després apareixerà l'altre gran protagonista, la Leo, antiga veïna d'infantesa. Cabré ha reconegut que els personatges viuen en el desassossec i conformen unes vides molt tristes, però que això és fruit del trajecte que va seguint la narració. L'autor ha explicat que ha escrit diverses vegades la història perquè no és capaç d'imaginar des de l'inici tota la trama, i que la novel·la ha anat variant molt al llarg del procés de l'escriptura. "Si els personatges te'ls creus poden ser una capsa de sorpreses", ha assegurat l'escriptor.Les obres de Cabré han tingut més de cent traduccions. L'esmentada Jo confesso va ser un èxit de lectura i de crítica, obtenint des del Premi Crexells 2011 al Crítica Serra d'Or. Cabré ha rebut nombroses distincions, és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Premi Jaume Fuster dels Escriptors Catalans al conjunt de la seva obra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor