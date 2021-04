Els desnonaments no cessen: avui, a Sant Andreu

El desnonament es produeix al carrer Llenguadoc Foto: Carlos Baglietto

Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimecres al matí el desnonament de la Noe, una veïna de Sant Andreu del Palomar que havia ocupat un pis al carrer Llenguadoc fa tres anys. La policia ha desplegat una dotzena de furgonetes antiavalots per executar el llançament, que s'ha acabat produint tot i la resistència de veïns i activistes que s'han concentrat a la porta de l'immoble convocats pel Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu.El d'avui era el quart intent de desnonament de la Noe, que va ocupar el pis del carrer Llenguadoc fa tres anys per manca d'alternatives. A tres quarts d'onze del matí els Mossos han començat a desallotjar les persones que es concentraven a la porta de l'edifici i al cap de poc més d'una hora ja havien accedit a la finca.El sindicat assegura que el propietari del pis és un gran tenidor. També que en l'últim intent de desnonament es va comprometre a negociar un acord amb la veïna. Un compromís que no hauria complert.El desnonament s'ha produït tot i que la veïna viu en una situació de vulnerabilitat econòmica acreditada pels serveis socials municipals. Fonts oficials de l'Ajuntament confirmen que la veïna rep atenció dels serveis d'habitatge des del setembre del 2019.Les mateixes fonts apunten que des del consistori s'ha intentat mediar diverses vegades amb la propietat per trobar un acord, però el titular de l'immoble s'hi ha negat sempre.L'última negativa ha estat avui mateix. Els treballadors de la unitat antidesnonaments desplaçats fins al carrer Llenguadoc han intentat frenar el llançament, al·legant la situació de vulnerabilitat de la veïna. La comitiva judicial, però, ha transmès la voluntat de la propietat d'executar el desnonament. L'Ajuntament oferirà ara un allotjament temporal a la dona.El desnonament s'ha produït tot i que els decrets antidesnonaments de l'Estat i la Generalitat continuen vigents. Les mesures, però, es converteixen moltes vegades en paper mullat a ulls dels jutjats, que continuen ordenant llançaments. D'una banda, els magistrats ja van avisar que aplicarien el decret del Govern de manera "restrictiva" pels dubtes sobre la seva constitucionalitat. Jutges i advocacia també qüestionen l'efectivitat del decret aprovat pel govern espanyol

