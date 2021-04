William Aitken, empresonat per les protestes per Hasél: «La llibertat d'expressió està canviant a pitjor»

"No m'imaginava aquesta situació. Pensava que em deixarien lliure l'endemà al matí"

William Aitken va passar trenta-sis dies a la presó per les protestes arran de l'empresonament de Pablo Hasél. Escocès, fa quatre anys que viu a Barcelona on té parella, amics i feina, i aquell 16 de febrer havia anat a patinar al Prat. Quan tornava, es va trobar una de les manifestacions que durant dies van encendre els carrers de Barcelona i altres ciutats del país.En aquesta entrevista ambpocs dies després d'haver estat deixat en llibertat i pendent de judici, es mostra preocupat per la llibertat d'expressió a l'Estat, cada cop més limitada. Aitken explica què va passar aquell dia i com van ser les setmanes a la presó. Sosté que tot plegat ha estat un error i que se'l va mantenir en presó preventiva per un suposat risc de fuga pel fet de ser estranger.- Bé, ara bé. Tranquil a casa, en llibertat i gaudint de coses de la meva vida d'abans.- Havia anat a patinar amb amics al Prat. Vaig tornar amb tren i vaig arribar a Passeig de Gràcia. Sortia per les escales de l'estació i em vaig trobar de ple amb la manifestació. Policies, foc, pedres... Érem cinc amics, dos se'n van anar a casa i uns altres ens vam quedar. Jo vaig estar-hi durant una hora com a molt, no més. Vaig fer fotos, vídeos per Instagram, mirava els manifestants, cridava consignes... De cop, em trobo a terra amb tres policies secretes a sobre.- Sí, la policia va prendre la decisió fàcil de detenir-me a mi en aquell moment.- Sí. En un principi tres policies em van placar i em van tirar a terra. No entenia per què. Però em van tractar més o menys bé, no hi va haver violència ni res.- Em van dir que tenien un vídeo meu, no sé sobre què exactament. Vaig tenir una mica de por de pensar què podia sortir en aquest vídeo. I d'un moment a l'altra, em van portar a la comissaria de les Corts.- No, per res. Pensava que em deixarien lliure l'endemà al matí, no m'esperava que hi hauria un judici, amb un advocat i tot plegat... Pensava que només era una manifestació, que em tindrien tancat una nit i ja està. En el moment de l'arrest vaig pensar que la cosa no anava bé, però no pensava que acabaria a la presó.- Vaig fer totes les activitats possibles. Esports, gimnàs, classes de castellà, també ajudava a aprendre anglès als altres presos, molta estona de jugar al Dòmino, de parlar amb els companys...- Tots em deien el mateix, que estar a la presó per una manifestació era estrany. Que una manifestació no era motiu per una sentència de presó i que estava allà per la qüestió del passaport, del Brexit...- No ho crec. Al principi, la policia em va detenir i va dir "ah, és un guiri!". Duia una roba amb molts colors i potser em van veure més a mi que a d'altres...- Sí, pel risc de fuga.- Sí, l'empresonament de Pablo Hasél.- La llibertat d'expressió està canviant a pitjor. La gent no pot dir res, no pot fer coses... Els drets humans són diferents, ara. La gent ha de sortir al carrer per canviar les coses i aquesta situació.- Sí, una vegada per una manifestació a favor de la independència.- Cotxes contra persones, les bales de foam... Ho vaig veure en directe i a través de les xarxes socials. No és normal, la violència policial no és normal.- Aquestes persones van utilitzar les manifestacions per altres motius. Aprofitaven les manifestacions com a distracció per trencar aparadors i entrar en comerços.- M'acusen de tres delictes de desordres públics. Encara no hi ha data de judici.- No, crec que tres delictes de desordres públics, però sense proves ni evidències crec que és impossible que torni a entrar. Però bé, és clar que és una possibilitat que em tornin a tancar. Ara com ara no tinc por.- És una pregunta difícil. Potser sí, però en un altre moments, no a la nit. A les nits les manifestacions són més violentes. No crec que s'hagi d'enviar ningú a la presó per una manifestació, però potser si hagués d'anar a una altra manifestació seria en un altre moment.- Ja fa quatre anys. Tot i aquesta mala experiència em vull quedar a viure aquí. Treballo aquí, visc aquí, hi tinc la meva parella i molts amics. M'encanta viure aquí. Abans d'aquesta experiència tot anava bé i ara ja estic recuperant la normalitat.- Sí, estaven tranquils. Els trucava i els enviava cartes. La meva família entenia que era un error i que la raó de la presó era el risc de fuga. Em van donar suport i em van animar.

