La pressió hospitalària segueix augmentant a Catalunya

CONTAGIS 607.728 (+1.764) INGRESSATS 1.712 (+4) UCI 458 (+13) DEFUNCIONS 21.430 (+30) Rt 0,93 (-0,06) REBROT EPG 223 (-10) VACUNACIÓ DOSI 1 1.083.896 (+44.273) DOSI 2 446.532 (+2.953) Actualització: 07/04/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 1.083.896 (+ 44.273 ) 14% (+0,6%) VACUNACIÓ SEGONA DOSI 446.532 ( +2.953 ) 5,8% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 260.533 (+137) Actualització: 07/04/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 177.523 (+518) REBUIG A LA VACUNA 17.066 (+588) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 878.666 Dosis Moderna/Lonza: 64.047 Dosis Oxford/AstraZeneca: 280.823 Actualització: 29/03/2021

Altres notícies que et poden interessar

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, continua per cinquè dia consecutiu a la baixa i se situa en el 0,93, sis centèsimes menys, mentre el risc de rebrot cau a 223 (-10), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies torna a pujar i passa de 234,38 a 240,27.S'han declarat 1.764 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 607.728. El 7,59% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.​S'ha informat de 30 noves morts, amb un total de 21.430 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.712 pacients ingressats als hospitals, 4 més que en el balanç anterior, i 458 persones a l'UCI, 13 més que fa 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor