El Pallars registra el primer cas a Europa d'un voltor mort a causa d'un fàrmac usat en bestiar

Un voltor negre de la Reserva Nacional de Caça de Boumort del Pallars ha mort a causa d'una intoxicació per diclofenac. Es tracta del primer cas d'au carronyera a Europa que s'emmetzina amb una fàrmac d'aquest tipus, segons explica Segre a partir d'informacions del Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i el seu Hàbitat (Grefa).Aquest producte ha causat la mort de l'animal, segons els anàlisis de l’Institut d’Investigació en Recursos Cinegètics de Ciudad Real i del laboratori Noah’s Path d’Elx. Aquests organismes han confirmat el cas i han alertat del perill real que els voltors a Europa poden morir a l’ingerir carronya de bestiar tractat amb diclofenac.L'animal afectat pel fàrmac era un exemplar nascut l'any passat. El diclofenac és un medicament que es recepta com a antiinflamatori i que s'indica, la majoria de vegades, per reduir inflamacions i com analgèsic. Aquest medicament també s'utilitza amb bestiar.

