Sanitat proposa que només s'utilitzi mascareta a la platja quan es passeja i si no hi ha distància

Sanitat ja té a punt una proposta davant polèmica sobre l'ús de mascaretes a les platges. Segons avança l'agència Efe , el Ministeri té a punt un esborrany que presentarà a les comunitats autònomes aquesta mateixa tarda.L'esborrany de Sanitat planteja, doncs, que la mascareta només es porti quan es passeja -també per la vora de l'aigua- i en casos en els quals no hi hagi un metre i mig de distància entre persones de bombolles diferents.D'aquesta manera, les platges seguirien la normativa de l'esport a l'aire lliure. Les comunitats hauran de valorar ara la proposta, després de la confusió generada per la modificació de la regulació de mascaretes per part del govern espanyol.L'executiu de Sánchez va publicar l'enduriment de la llei al BOE fa una setmana, on establia que la mascareta sigui obligatòria a tots els espais tant a l'aire lliure com a l'interior encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, cosa que ja era així a Catalunya des del juny de l'any passat.Així, davant del rebombori del canvi, el Ministeri de Sanitat i les autonomies van acordar revisar la llei i abordaran la possibilitat de "contextualitzar-la" o "matisar-la" en la reunió del Consell Interterritorial de Salut. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va explicar que aquesta tarda es farà una anàlisi "tècnica" i buscaran quin és el "marge legal" que tenen per "poder aplicar la llei de la manera més harmonitzada i contextualitzada possible".

