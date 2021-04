ERC vincula la substitució de Cuevillas a la investidura d'Aragonès

ERC ha vinculat aquest dimecres la substitució de Jaume Alonso-Cuevillas a la mesa del Parlament a la investidura de Pere Aragonès. Així ho ha fet Roger Torrent, expresident de la cambra i diputat dels republicans, en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio . "En aquesta voluntat d'acord global i bases de confiança, s'han de donar les dues coses: que hi hagi aquesta substitució a la mesa i al mateix temps la investidura d'Aragonès", ha indicat Torrent, que ha indicat que la prioritat dels republicans és la de governar amb Junts, malgrat les veus del partit de Carles Puigdemont que han flirtejat els últims dies amb la possibilitat de quedar fora de l'executiu si no hi ha un acord global. Aquest acord, per ara, es troba encallat.Cuevillas ha formalitzat aquest matí la renúncia a la secretaria segona de la mesa. Junts ha posat damunt la taula el nom d'Aurora Madaula per substituir-lo , però encara no té garantit el vot d'ERC. Des de la formació de Puigdemont es defensa l'existència d'un pacte segons el qual qualsevol substitució a la mesa, dins dels grups independentistes, està garantida sense necessitat de contemplar alternatives. La qüestió ha impactat, però, en la negociació per la investidura, que no ha avançat durant la Setmana Santa. Els comuns han plantejat el nom de Lucas Ferro per substituir Cuevillas.L'expresident del Parlament ha evitat referir-se a la situació oberta dins de Junts i també ha esquivat qualsevol valoració sobre el discurs que va fer Laura Borràs quan va succeir-lo al capdavant de la cambra. "Hem parlat, i em vaig posar a disposició en tot el que pugui ajudar", ha apuntat Torrent, que també ha indicat que està a disposició d'Aragonès per la propera legislatura. "Seré on em demani"n", ha indicat el dirigent d'ERC, en referència a la seva presència al futur Govern. Una possibilitat que està oberta i que es desencallarà en el moment en què es desbloquegi l'acord.Torrent acaba de publicar Pegasus. L'Estat que ens espia (Ara Llibres) , un volum en el qual detalla l'espionatge al qual va ser sotmès a través del telèfon mòbil. "El programa Pegasus no només xucla les dades del telèfon, sinó que permet activar el micròfon i la càmera de manera remota per gravar tot el que passa a cinc metres", ha apuntat l'expresident del Parlament, que ha lamentat la "il·legitimitat" de la instal·lació del programa. L'expresident del Parlament va presentar una querella contra Félix Sanz Roldán, que en aquell moment estava al capdavant del CNI. El programa Pegasus, d'origen israelià, només és utilitzat per estats. "Tot ens fa pensar que hi ha els serveis secrets espanyols al darrere, i això s'hauria de clarificar en el procés judicial", ha dit."A mi m'espien perquè sóc president del Parlament, una institució cabdal, i perquè formo part d'un moviment polític que ha estat perseguit per l'Estat. Qualsevol demòcrata hauria d'exigir que quedés clar qui ha donat l'ordre i per què es vulneren drets fonamentals", ha apuntat el dirigent d'ERC. El ministeri de Defensa li va dir que l'espionatge no era cosa del CNI, i se'ls va animar a anar per la via judicial. "Hi hauria d'haver explicacions de caràcter polític per explicar aquestes males arts", ha remarcat l'expresident de la cambra, que ha considerat "molt difícil" que s'esclareixin totes les responsabilitats. El Pegasus va ser introduït al mòbil de Torrent abans de les eleccions de l'abril del 2019, en les quals alguns dels presos polítics van ser escollits al Congrés

