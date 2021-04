​Ferran López, número 2 dels Mossos, serà el cap de seguretat del Barça

El nou president del Barça, Joan Laporta, ja té cap de seguretat. Serà el comissari dels Mossos d’Esquadra i actual número 2, Ferran López, segons ha avançat La Vanguardia López, a la policia des de fa 27 anys, s’incorporarà els propers dies al club, la qual cosa obligarà a una remodelació de l’actual cúpula dels Mossos, encapçalada per Josep Lluis Trapero.López va estar un temps com a màxim mandatari de la policia catalana, durant l’aplicació de l’article 155. Després de les eleccions, el nou conseller, Miquel Buch, el va cessar en el càrrec. Amb la reposició de Trapero, després de la seva absolució, el major en cap va recuperar les seves persones afins, entre les quals López, que en aquests moments és la seva mà dreta.El nou cap de seguretat del Barça tindrà més funcions de les que tenia el seu antecessor, ja que assumirà també totes les qüestions relacionades amb la seguretat del Camp Nou. Amb aquest nou fitxatge, Laporta vol potenciar el departament de seguretat, que considera estratègic, i aprofitar les relacions de López per potenciar la imatge del Barça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor