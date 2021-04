Determinada la causa de l'accident de l'avioneta al sud del delta de l'Ebre amb els dos ocupants morts

L'accident de l'avioneta que cobria el trajecte entre els aeroports d'Eivissa i Reus el 3 de novembre passat i que va acabar amb els seus dos tripulants morts va ser causat per "no seguir les normes de vol visual nocturn", segons ha conclòs l'informe de la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil. D'acord amb l'organisme del Ministeri de Transports, aquest factor hauria provocat la desorientació espacial del pilot quan es va fer de nit i "l'eventual pèrdua del control". A tot plegat també hi hauria contribuït, "com a factor important" en el sinistre, "la planificació de vol efectuada, sigui per omissió o errònia valoració de les condicions meteorològiques existents" en el vol entre Eivissa i Reus.Segons detalla el mateix informe, la planificació va ser "errònia o omesa" i no va tenir en compte els condicionants de vol visual i nocturn que s'havien previst –i per als quals el pilot estava habilitat, segons reconeix-. Addicionalment, la previsió meteorològica prèvia al vol descrivia contingències que es van acabar donant durant el vol. Les comunicacions del pilot amb els serveis de control aeri van confirmar la presència de núvols i les condicions van empitjorar a mesura que avançava el trajecte.Els investigadors apunten que la trajectòria final "és consistent amb" la pèrdua de referències visuals del pilot i l'eventual procés de desorientació espacial. En els últims minuts de vol, segons constata Aviació Civil, la trajectòria de l'avioneta Piper Seneca amb matrícula EC-HCA va ser "erràtica". Ja en el últims moments, va descriure una trajectòria de descens "amb un gran viratge en espiral i alta velocitat vertical". Hauria impactat contra la superfície del mar –unes 30 milles nàutiques al sud del delta de l'Ebre- en sentit invertit, situació coincident amb els danys que presentava l'aeronau.L'avioneta de l'Aeroclub de Reus es va precipitar al mar el 3 de novembre quan cobria el trajecte de tornada entre l'aeroport d'Eivissa i el de la capital del Baix Camp. La tripulaven Marc Francesch, un conegut empresari del sector del càmping a la Costa Daurada i president de JxCat a Torredembarra, i David Garcia, mosso d'esquadra destinat a la comissaria de Cambrils. L'11 de novembre uns pescadors van trobar en aigües de Castelló el cos de Francesch. El cos de Garcia i les restes de l'aparell van ser recuperats el 24 de novembre després que un operatiu de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil els reflotés del fons del mar, a 113 metres de profunditat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor