Aturen un home per usar el mòbil al volant i acaba detingut per tràfic de droga

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha aturat aquest dimarts al matí el conductor d'una motocicleta per manipular el mòbil mentre conduïa i l'ha acabat detenint per tràfic de drogues.Agents del cos policial han observat el motorista mentre feia servir el telèfon i li han fet senyals perquè s'aturés. Després d'identificar-lo, li han trobat diveses dosis de cocaïna i èxtasi preparades per a la venda i més de 500 euros en efectiu.Els agents també han comprovat que l'home es desplaçava sense carnet de conduir, per la qual cosa ha quedat detingut.

