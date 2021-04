El Raval de Barcelona i Lleida comencen a vacunar persones de 79 anys

Altres notícies que et poden interessar

El departament de Salut ha informat aquest dimarts que cap a finals de setmana ja hi haurà diversos llocs on es vacunarà les persones de 79 anys. En alguns punts de Barcelona, per exemple al barri del Raval, o Lleida, ja s'ha començat a fer. Així ho ha assegurat la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en roda de premsa. A mesura que es vagi avançant en la vacunació rebran la dosi les persones fins als 70 anys.Cabezas també ha recomanat a la ciutadania "posar-se la vacuna" quan hi ha l'opció. En aquest sentit, ha afirmat que es pot tornar a intentar després, però que és millor fer-ho quan s'ofereix des del departament de Salut. "Al final és una qüestió d'ordre, el risc de la persona a qui se li diu és major a una altra que se li oferirà unes setmanes després", ha exemplificat.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat al govern espanyol que detalli el calendari d'arribada de les vacunes, després que el president de l'executiu, Pedro Sánchez, hagi anunciat avui l'arribada de 87 milions de dosis des d'ara fins al setembre. D'aquestes, entre 13,5 i 14 milions haurien d'arribar a Catalunya si es manté el mateix sistema de repartiment que fins ara.Sánchez també ha promès que el 70% de la població adulta de l'Estat estarà vacunada a finals d'agost. El president espanyol ha volgut recalcar que aquesta és la planificació "més prudent i conservadora" amb la qual treballa el govern estatal.En una compareixença carregada de dades, Sánchez ha exposat que el procés de vacunació "s'accelerarà significativament" en el segon trimestre d'aquest any perquè és la "política econòmica més eficaç". "Vacunarem sense descans", ha insistit, després de recalcar que Espanya immunitza els seus ciutadans amb una major rapidesa que la mitjana europea.El líder del PSOE ha destacat que, en la primera setmana de juny, el sistema sanitari ja haurà administrat les dues dosis a 10 milions de ciutadans mentre que, durant la setmana del 19 de juliol, ja hi haurà fins a 25 milions d'immunitzats. En l'actualitat, ha dit Sánchez, ja s'estan administrant 3,5 milions de dosis setmanals. "Anem a un ritme que no podrem sostenir" . Així ha valorat el volum d'ingressos a les UCI catalanes el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en roda de premsa aquest dimarts. Argimon ha evitat recomanar la necessitat o no de mantenir les restriccions actuals o aplicar-ne de noves. "Hi ha molta fatiga però hem de ser molt conscients de la situació en què ens trobem en cada moment", ha dit.Actualment hi ha 445 persones ingressades a les UCI dels hospitals catalans, després que a finals de març s'hagués aconseguit rebaixar els ingressos de crítics per sota dels 400. Argimon ha assenyalat que ara mateix l'ocupació de les UCI és la principal preocupació de Salut i també ha alertat de la possibilitat d'infradetecció de casos coincidint amb la Setmana Santa.L'increment de casos positius entre aquest dimarts i el dilluns 29 de març és del 16%, però en podrien ser molts més. Segons el secretari de Salut Pública, els dies festius hi ha persones amb simptomatologia lleu que no van al metge i això pot fer que la circulació del virus augmenti i, per tant, també ho facin els contagis.L'anàlisi del secretari de Salut Pública arriba després que Interior i Salut hagin topat per la gestió de la quarta onada . Des d'Interior, el conseller Miquel Sàmper ha plantejat tornar al confinament comarcal. Des de Salut, en canvi, el secretari general, Marc Ramentol, ha posat sobre la taula gestionar la situació epidemiològica mantenint les restriccions actuals.Argimon també s'ha referit a l'estat d'alarma, després que el govern espanyol hagi previst no haver d'allargar-lo més enllà del 9 de maig. "L'estat d'alarma és una anomalia i, com més aviat s'aixequi, millor. Representa una retallada de llibertats que costa poc d'aplicar i molt de recuperar".

