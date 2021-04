La consellera d'Educació de Múrcia, de Vox: «No em vacunaré»

Altres notícies que et poden interessar

La consellera d'Educació i Cultura de Múrcia, Mabel Campuzano, ha dit aquest dimarts que no es vacunarà contra la Covid-19 perquè vol ser "honesta" amb ella mateixa. "Jo no dic res en contra de la vacuna, només he dit que no em vacunaré", ha reiterat en una entrevista a la ràdio Onda Regional.La dirigent ha reconegut que si finalment "veiés que després de la vacunació açò s'ha solucionat, s'ha salvat la crisi i que no té efectes secundaris", en aquest cas sí que es vacunaria. "Jo no qüestiono les vacunes, qüestiono aquesta vacuna. No estic en contra de l'evolució de les espècies ni he tornat a Atapuerca, ni res per l'estil", ha ironitzat.Campuzano va ser nomenada aquest dissabte consellera del govern del popular Fernando López Miras, després de votar en contra de la moció de censura presentada per PSOE i Ciutadans, que va tenir com a rèplica l'avançament electoral a Madrid.La política murciana, expulsada com a diputada de Vox, va emetre un comunicat ple de faltes d'ortografia per defensar l'anomenat "veto parental" , una de les mesures que aspira a implantar a l'autonomia perquè els pares hagin d'autoritzar l'assistència dels fills a activitats extracurriculars.

