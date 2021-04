Forcadell i Bassa tornen a la presó després de la revocació del tercer grau

L'exconsellera Dolors Bassa entrant a la presó del Puig de les Basses. Foto: Marina López / ACN

Imatge de la comitiva que acompanyava Bassa. Foto: ACN

Carme Forcadell i Dolors Bassa han arribat aquest vespre a les presons de Wad-Ras i Puig de les Basses, com cada dia en els últims mesos, amb la diferència que aquest cop ja no en sortiran. El jutge de vigilància penitenciària els ha revocat aquest matí el tercer grau penitenciari, que tenien en vigor des de finals de gener. Dirigents independentistes i centenars de persones s'han concentrat a les portes de les dues presons per fer costat a les dues dirigents d'ERC."La presó no és el final de res, és la continuació de la lluita", ha dit Forcadell al centenar de persones que s'ha concentrat a l'entrada del centre penitenciari de Wad-Ras. L'expresidenta del Parlament ha agraït el suport a tots els manifestants i ha garantit que continuarà "lluitant i persistint" per "guanyar". "Mai us ho agrairé prou, mai m'he sentit sola i sempre m'he sentit estimada, no us ho podré agrair mai", ha afegit."La realitat és que sigui el que sigui, diguin el que diguin, continuem amb les mateixes conviccions, això no canviarà mai. Continuem creient que volem seguir endavant i seguirem, malgrat les dificultats i tots problemes que hi ha: nosaltres hi som i hi serem", ha proclamat Bassa a les portes de la presó de Puig de les Basses.Els presos polítics tornen a estar tots de nou entre reixes i vies per destensar la situació, com ara els indults o la reforma de la sedició, continuen sense calendari . A diferència del que va passar a l'estiu, quan els jutjats de vigilància penitenciària van avalar el tercer grau dels règims independentistes i va ser el Tribunal Suprem qui va decidir, en última instància, revocar-lo, aquest cop ha anat diferent. Els jutges que han analitzar els recursos de la Fiscalia, tant per al cas dels presos de Lledoners com per a Forcadell i Bassa, ha decidit estimar-los i tombar el règim de semillibertat que la Generalitat els havia donat amb l'informe favorable de les juntes de tractament. En el cas dels presos homes, el jutge va desestimar el tercer grau el nou de març. La decisió sobre les dones s'ha allargat uns dies més.Forcadell i Bassa sabien que tornarien a entrar a la presó, però confiaven que fos el Suprem qui prendria la decisió, no pas un jutge de vigilància penitenciària. En les resolucions, de quatre i cinc pàgines respectivament, el jutge es va seus els arguments que ja va posar sobre la taula la sala segona a l'estiu, quan va tombar per primera vegada el tercer grau, i sosté que la progressió a un règim de semillibertat és improcedent i prematura.D'aquesta manera, les dues dirigents d'ERC, igual que la resta de líders de l'1-O, tornen a la casella de sortida: segon grau sense sortides per treballar. Sí que poden accedir a permisos penitenciaris, 36 l'any, perquè ja han complert una quarta part de la pena. Al juliol les presons podran tornar a analitzar la seva situació. Mentrestant, els indults continuen bloquejats al Suprem, la reforma del delicte de sedició no té un horitzó definit, l'amnistia no s'ha pogut ni debatre al Congrés i la taula de diàleg no s'ha reactivat.

