Els Mossos detenen un home per conduir begut i atropellar dues dones a Bellvei

Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir divendres passat un home de 40 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Bellvei, com a presumpte autor d’un delicte de conducció sota l’efecte de l’alcohol i les drogues i per un delicte de lesions per imprudència greu.Els fets van succeir sobre les 18.00 hores al camí del Castell de la Muga al municipi de Bellvei (Baix Penedès) on els mossos van adreçar-se ja que s’havia produït un atropellament.En arribar al lloc, van localitzar dues víctimes i el conductor que les havia atropellat, el qual presentava símptomes evidents d’anar sota l’efecte d’alguna substància.L’accident havia consistit en una sortida de via del vehicle que havia impactat contra un grup de persones que caminaven correctament pel costat de la carretera. El grup estava format per un home, dues dones i un menor de la mateixa família i el vehicle va atropellar les dues dones.A l’accident també s’hi va adreçar el Sistema d’Emergències Mèdiques que va traslladar les dues víctimes a l’hospital amb pronòstic greu. En aquest sentit, a una de les víctimes la van portar amb helicòpter per la gravetat de les ferides.Els mossos van identificar l’home i li van realitzar la prova d’alcoholèmia. El resultat va ser de 0,60 mg/l, una taxa més de dues vegades superior a la permesa per conductors no professionals. També li van fer la prova de drogues i va donar positiu per cocaïna.Davant d’això, els agents van detenir-lo per conduir sota l’efecte de l’alcohol i les drogues així com per les lesions per imprudència greu.El detingut, a qui li constava un antecedent per conduir begut, va passar l’endemà dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i va quedar en llibertat amb càrrecs.

