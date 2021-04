El Suprem dona la raó al veí de 80 anys desnonat mentre era fora de casa

Francisco Sánchez García ha guanyat la batalla. El Tribunal Suprem ha donat la raó a aquest home de 80 anys i veí de Barcelona, que el febrer del 2020 va ser desnonat del seu pis a Gràcia mentre era fora de casa, segons la sentència judicial a la qual ha tingut accés. La sentència és ferma i per tant no admet recurs.Des del 1975 Sánchez vivia al seu pis del carrer Maignon. El 2001, després de tenir problemes econòmics, va acordar amb l'antiga propietat una modificació del seu contracte de lloguer. Ell es comprometia a condicionar el soterrani, que aleshores no tenia cèdula d'habitabilitat, i deixava lliure l'àtic a canvi d'una rebaixa en la quota, que passaria a ser de 15.000 pessetes.El canvi es va formalitzar amb un annex del contracte de renda antiga. El 2017 la finca va canviar de mans, després que l'empresa UPL Gràcia adquirís l'edifici. El seu administrador, Michael Saidov, tenia la intenció de no renovar el contracte de cap veí i davant la impossibilitat de finalitzar l'acord amb el Francisco -els contractes de renda antiga són indefinits- va demandar-lo argumentant que l'annex era en realitat un nou contracte.Un jutjat de primera instància va donar la raó a Sánchez però més tard l'Audiència Provincial de Barcelona va donar la raó a la propietat i determinava que el veí no tenia un contracte indefinit. Sánchez no es va rendir i el 2019 presentava un recurs al Suprem, que ara s'ha pronunciat donant-li la raó.El cas, però, té moltes derivades i ara mateix Sánchez encara no pot tornar a casa seva. Tot i que el cas estava pendent del Suprem, ara fa un any Saidov va recórrer a un altre tribunal per intentar agilitzar el desnonament.El veí sempre ha assegurat que no va ser notificat i des d'aleshores ha viscut a casa dels seus familiars, actualment al domicili del seu germà a Madrid. El jutjat de primera instància número 26 de Barcelona va declarar nul el desallotjament, considerant provat que no es va fer tot el possible per contactar amb l'afectat.Entre el desnonament i la sentència del jutjat, però, la propietat ja havia actuat. UPL Gràcia va iniciar obres al pis de Sánchez deixant-lo impracticable per viure-hi i l'advocat del veí, Lluís Humet, va reclamar per via judicial que Saidov garantís que el seu client podia tornar a casa seva.Ara, en declaracions aHumet considera que la sentència del Suprem "reforça la seva postura". "La propietat ha de retornar l'habitatge al Francisco tal i com estava abans del desnonament", assegura. "Estic molt satisfet amb la sentència però el patiment que he passat no li desitjo a ningú. Les lleis d'aquest país haurien de protegir una mica més els llogaters", valora Sánchez.Sánchez era l'últim escull que havia de superar la propietat per vendre's sencer tot l'edifici del carrer Maignon 6. Tots els altres veïns ja havien marxat, després de veure com la propietat no els renovava el contracte o els oferia diners per marxar. Poc després de desnonar Sánchez, la propietat anunciava que tota la finca estava en venda per 1,7 milions d'euros

