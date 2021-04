Aquests són els nous graus que es podran estudiar a les universitats catalanes el curs que ve

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

UIC Barcelona

El curs que ve, 2021-2022, es posarà en marxa el primer grau en Intel·ligència Artificial a Catalunya, impulsat per la UPC. Aquesta, però, no és l'única carrera que s'afegirà a l'oferta existent: en total els estudiants podran cursar més de 10 graus nous en diversos centres del territori.La UOC, per exemple, posarà en marxa els primers estudis de Magisteri en modalitat online i la Universitat de Barcelona incorporarà els estudis de Negocis Digitals i Innovació en Turisme. Aquesta és la llista completa de nous graus:4 anys de durada.CETT School of Business, Hospitality and Gastronomy.4 anys de durada.Escola d'Enginyeria.4 anys de durada.Facultat de Filosofia i Lletres.4 anys de durada. Facultat de Filosofia i Lletres.4 anys de durada.Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.4 anys de durada.Facultat d'Informàtica de Barcelona.5 anys de durada.Escola Politècnica Superior i Facultat de Dret, Economia i Turisme (campus d'Igualada).4 anys de durada.Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.4 anys de durada.Blanquerna.4 anys de durada.IQS.4 anys de durada.UManresa.4 anys de durada (online).12 semestres de durada.UIC Campus Sant Cugat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor