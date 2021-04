La marca de vins més admirada del món és catalana

Família Torres ha estat escollida la marca de vins més admirada del món (The World’s Most Admired Wine Brand) pels professionals del sector, segons el rànquing publicat per la revista de referència Drinks International. El centenari celler familiar del Penedès ha aconseguit la primera posició per cinquena vegada en les onze edicions d’aquest prestigiós rànquing global i continua encapçalant la llista europea (Most Admired Wine Brand in Europe).Aquest rànquing s’obté a partir d’una enquesta realitzada a més de 200 experts en vi de tot el món, entre els quals figuren sommeliers, compradors de vi, majoristes, propietaris de bars, Masters of Wine, escriptors de vi, educadors i altres especialistes en vi. A aquests se’ls demana que designin les cinc marques de vi que més admiren, tenint en compte aspectes com la qualitat i consistència del vi, la relació qualitat-preu i la solidesa de la marca.Entre els elogis que ha rebut Família Torres per part del jurat, la revista britànica destaca el comentari que qualifica el celler com “un referent indiscutible a nivell internacional” o el que explica que “Família Torres continua elaborant una gamma de vins de qualitat a diferents nivells, combinant el millor de la tradició i modernitat.”L’article també menciona algunes de les fites assolides per Família Torres el 2020, com el 150 aniversari del celler i el compliment del seu objectiu de reducció d’emissions de carboni del 30% en tot el seu abast des del 2008, mentre que ja s’avança amb la finalitat de tenir un impacte positiu en el clima el 2050.L’editor de Drinks International, Martin Green, comenta: “The Most Admire Wine Brands 2021 posen el focus en els elaboradors més icònics, emocionants i innovadors del món”. I afegeix: “Guanyar un lloc en aquesta prestigiosa llista és un gran triomf. Hi ha milers de marques de vi que competeixen per captar l’atenció a tot el món, però només 50 marques de prestigi han aconseguit entrar en el rànquing”.Segons Miguel Torres Maczassek, director general i membre de la cinquena generació de Família Torres: “Aquest és un gran reconeixement per a la nostra família i tot l’equip. Haver estat escollits la marca de vins més admirada del món per cinquena vegada en 11 anys ens omple d’orgull i satisfacció, i per descomptat és un enorme reconeixement a l’extraordinari treball, dedicació i atenció a la qualitat i excel·lència del nostre equip, distribuïdors i membres de la família”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor