Una anciana demana ajuda en anar a vacunar-se: «Estic segrestada»

Una anciana de 85 anys de Ciutat de Mèxic va aprofitar la visita per posar-se la vacuna contra la Covid-19 per ser rescatada dels seus familiars, que la tenien segrestada, segons va denunciar.Quan anava a rebre la injecció, la dona va lliurar a l'infermer una nota amb el missatge: "Ajudeu-me, si us plau, que estic segrestada per la meva filla i el seu marit. Fa un any que estic tancada i no em deixen sortir ni a la porta de casa. Els demano que em treguin d'aquí".Tot seguit, agents de la policia van traslladar la dona a un lloc segur i van detenir la filla, de 39 anys, i el marit, de 59 anys, segons la Secretaria de Seguretat Ciutadana del país.

