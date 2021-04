El dard del Barça al Madrid amb una nova versió de la pancarta de Laporta

GANES DE CLÀSSIC 🤩 pic.twitter.com/mRlNnkUXLd — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 6, 2021

El Futbol Club Barcelona ja escalfa motors de cara al Clàssic d'aquest cap de setmana. Així, el club ha publicat un muntatge de la famosa pancarta de campanya de Joan Laporta a tocar del Santiago Bernabéu.La nova versió de la lona penjada al perfil oficial del club a Twitter canvia l'eslògan "ganes de tornar-vos a veure" per "ganes de Clàssic". Els protagonistes són De Jong i Pedri, que llueixen la samarreta especial que els blaugrana lluiran al Bernabéu, amb senyera inclosa.L'esperat duel es disputarà dissabte a les 21 h i serà decisiu per al desenvolupament de la Lliga. El conjunt dirigit per Koeman està només un punt per sota de l'Atlètic de Madrid, actual líder de la competició, i dos punts per sobre del Reial Madrid.

