La víctima de la violació múltiple de Sabadell: «Tenia molta por, patia per la meva vida»

L'antiga sucursal bancària on s'haurien produït els fets. Foto: Juanma Peláez

L'arribada d'un dels acusats a la seu de l'Audiència Foto: ACN

La secció 6 de l'Audiència de Barcelona ha acollit aquest dimarts la primera de les dues jornades de judici per la violació múltiple d'una noia, de 18 anys, en un local de Sabadell el febrer del 2019, al barri de Can Feu. I ho ha fet amb el testimoni de la víctima, que ha relatat davant el jutge: "Els suplicava que no fessin res. Tenia por per la meva vida. Si havien estat capaços de fer tot això, no sabia si em matarien".Ha detallat com va ser assaltada i acorralada de matinada al centre de la ciutat i arrossegada fins a un local on hi havia cinc individus més. Aquella nit, tal com ha precisat, va estar en un bar amb amics i que a la taula del costat hi havia un grup d'homes que quan passava li feien "comentaris masclistes com ara, "guapa, quin cul"". Però que va ignorar, com fa habitualment.Poc després, ha continuat la seva explicació, va abandonar el bar, al voltant de les sis de la matinada, i mentre caminava pel carrer un dels homes de la taula la va agredir sexualment: "Es va abalançar sobre mi per darrere i em va posar contra la paret, en una cantonada" del Mercat Central i "em vaig quedar impactada, bloquejada". Després de petonejar-la per tot el cos "de forma violenta i brusca", també li va aixecar la dessuadora "i em va posar la mà per dins el pantaló i em va introduir els dits a la vagina". Posteriorment, la va portar cap a una nau abandonada, on estaven la resta de sospitosos.En arribar aquest espai en desús, una antiga sucursal bancària situada a la carretera de Terrassa, amb pintades a les parets, l'home que l'havia agredit la va tirar contra un sofà i la va violar, a més de fer-li una fel·lació: "Quan ell va acabar, es va aixecar, va sortir de l'habitació i em vaig quedar quieta, atemorida i sense temps de reacció, va entrar una altra persona", que també va repetir la seqüència i el mateix amb un tercer home, en aquest cas, a més, penetrant-la analment “tot i els crits de dolor i les súpliques”.Aquest darrer agressor la va treure de l'habitació, "em va agafar i els vaig suplicar que em deixessin. Em vaig pixar a sobre per la por", ha confessat i ha seguit, "em va arrossegar tres metres i just en aquell instant, vaig veure com s'obria la porta d'un aparcament i apareixia un cotxe, em vaig desfer de l'home" i va córrer cap allà. La parella que hi havia a l'interior del turisme, segons ha afirmat, van garantir que van veure l'home i fins i tot van perseguir-lo amb el vehicle. Finalment, van portar-la a la comissaria de la Policia Municipal de Sabadell.Durant l'interrogatori del fiscal, que li ha preguntat si va demanar ajuda mentre la violaven, ha explicat: "Vaig dir que em deixessin anar, que no volia res", i quan el mateix fiscal li ha demanat per si va intentar fugir ha dit que "no podia", per la força de l'individu que estava a la mateixa habitació i perquè hi havia "uns altres sis" a la sala contigua que no van impedir l'agressió.La parella que la va acollir, un cop es va poder escapolir de l'agressor, ha confirmat que la jove els va mostrar un dels sospitosos, fet que han qüestionat les defenses dels acusats, ja que eren sobre les set del matí d'un mes de febrer, i encara estava sortint el sol, així com ho van fer en les rodes de reconeixement durant la instrucció del cas."Estava destrossada, plorant, espantada i bloquejada", ha relatat l'agent que la va atendre a comissaria. Així mateix, ha declarat que la víctima estava "segura" perquè era conscient que "ja s'havia acabat tot". L'auxiliar sanitària que la va assistir a l'hospital ha detallat que la víctima va arribar molt bruta i mullada. Tenia també molta vermellor al pubis, la zona anal, així com als braços i les cames. "Tenia contusions per tot el cos, i de seqüeles psicològiques me n’han quedat moltíssimes, segueixo en teràpia”, ha explicat la víctima.Per la seva part, la cambrera del bar, on hauria coincidit amb el grup, ha corroborat que "no era la primera vegada" que els veia, però no ha concretat si van ser-hi aquella nit. La parella d'un dels acusats ha assegurat que aquest dia va passar tota la nit amb el jove i per tant no va estar implicat en l'agressió. En aquesta línia també s'ha manifestat el seu llogater -d'una habitació-, que ha indicat que es trobava al domicili durant els fets.Els advocats de les defenses han intentant collar la víctima en el seus interrogatoris. Un cop el gruix del relat ha quedat explicat durant el torn de la Fiscalia, han volgut posar la víctima contra les cordes i això ha obligat fins i tot al president del tribunal a intervenir, avisat de les "dificultats" de la víctima per explicar-se.L'advocada del principal acusat li ha arribat a preguntar, ja ben avançat el judici, si les relacions sexuals de la matinada del 3 de febrer de 2019 van ser consentides i ha qüestionat l'actitud de la víctima durant el seu captiveri: "Per què no va cridar?" "Per què no va picar el timbre d'alguna casa?", li ha retret."La víctima ha fet un relat lineal del que va passar i intentar introduir elements que no es corresponen amb aquest relat és gratar en el no res", ha etzibat el president del tribunal per posar fi a l'interrogatori de l'advocada de Mohamed A., l'únic acusat de ser autor material d'una de les tres violacions.L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, ha expressat la seva confiança que els acusats acabin complint condemna i ha destacat la valentia de la seva clienta per explicar en seu judicial el que va passar. "Lògicament l'acte d'haver d'enfrontar-te un cop més als agressors i haver d'explicar una vegada més tot el que va passar és traumàtic però no hi ha millor teràpia que explicar el que va succeir en un judici i buscar justícia", ha dit.Segons ell, cap dels acusats hauria d'haver estat en llibertat "en cap cas" i afirma que tot i que un dels autors no va poder ser identificat tenen el seu ADN. Respecte el que està en rebel·lia i té una ordre de captura internacional , ha assenyalat que en qualsevol moment pot ser detingut. Albertini també ha subratllat que els cooperadors necessaris van ser partícips ja que no van fer absolutament res per impedir l'agressió i per tant "tenen el mateix caràcter que l'autor".Els acusats, Jawad B., Mohamed A., Redouane O. i Mustapha B., declararan finalment dimecres. Inicialment estava previst que ho fessin aquest dimarts, però el tribunal els ha obert la possibilitat de fer-ho a la finalització del judici.La Fiscalia demana per a tots ells penes d’entre 37 i 41 anys de presó, a més de l’expulsió del país. Acusa un d'ells, Mohamed A., d’un delicte d’agressió sexual com a autor i de dos més com a cooperador necessari. Als altres tres acusats els atribueix tres delictes d’agressió sexual com a cooperadors necessaris.A més, a tots quatre també els demana cinc anys de llibertat vigilada, prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant cinc anys més, limitació dels beneficis penitenciaris i que quan obtinguin el tercer grau o la llibertat condicional siguin expulsats de l’Estat i no hi puguin tornar durant deu anys. El ministeri públic sol·licita que entre tots paguin 60.000 euros a la víctima en concepte de danys físics, psicològics i morals.

