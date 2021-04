La concentració de CO2 a l'atmosfera arriba a nivells històrics, a punt de duplicar les xifres preindustrials

Rècord històric dels nivells de concentració de CO2 a l'atmosfera, l'Observatori Mauna Loa ubicat a Hawaii ha registrat més de 420 parts per milió. És una fita desconcertant en l'escalfament del planeta provocat per l'acció humana i que està en vies de duplicar els nivells preindustrials de CO2, segons recull The Whashington Post L'estació de control, ubicada a una altitud d'uns 4.000 metres a dalt d'un volcà, ha estat motiuejant el temps i la química de l'atmosfera des del 1950. Als anys 50, quan l'estació va començar a registrar els nivells de concentració de CO2 a l'atmosfera hi havia al volant de 315 parts per milió. Aquest dissabte, la mitjana diària va arribar a les 421,21 parts per milió. Es tracta de la primera vegada des que es tenen registres que s'arriba a una xifra tan eleva, ja que mai s'havia sobrepassat la barrera dels 420."El món ja és més de 2 graus Fahrenheit (més d'1,1 graus Celsius) més càlid que abans de la revolució industrial", explicava una científica climàtica de la NASA, Kate Marvel i afegia que està "més segura que el CO2 és la causa de l'escalfament global què fumar provoca càncer".Aquesta xifra de les 421,21 parts per milió és tan significativa perquè ja ha superat la meitat del camí per doblar els nivells preindustrials, que serien les 556 parts per milió. Duplicar els nivells de CO2 preindustrials (arribar als temuts 556) tindrà conseqüències nefastes, l'escalfament de quatre graus Celsius del planeta. Un fet que, si se segueix a aquest ritme, està previst pel 2060.

