T'ha contactat l'Agència Tributària per la campanya de la renda? Vigila, podria ser una estafa

Corren correus suplantant Agencia Tributaria sobre la campanya de la renda 2020. T’informen d’una acció fiscal a consultar a través d’uns enllaços. Compte! Si cliques, s’instal·larà malware al teu equip #Phishing @osiseguridad pic.twitter.com/cKQXBdqPAL — Mossos (@mossos) April 6, 2021

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una sèrie de correus que es fan passar per l'Agència Tributària i que contenen virus que infecten els dispositius. Al correu exposen que es tracta d'una acció fiscal que té a veure amb la declaració de la renda 2020 i per poder consultar-la has de clicar als enllaços que hi ha dins. En el moment en què cliques, es descarrega el malware a dins de l'equip.Aquest tipus d'estafa es coneix com a phishing i és perillosa pel fet que a través del virus es poden robar dades personals, comptes bancaris i similars.

