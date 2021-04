El Govern esquiva la crisi per la sortida de Cuevillas de la mesa del Parlament

La sortida de Jaume Alonso-Cuevillas de la mesa del Parlament ha causat un profund impacte en la negociació oberta entre ERC i Junts per formar Govern. No només per la substitució que s'haurà de produir a l'òrgan rector de la cambra -el partit de Carles Puigdemont hi vol situar Aurora Madaula, tot i que els comuns plantejaran que Lucas Ferro assumeixi el rol i els republicans encara han de prendre una decisió al respecte-, sinó també perquè ha plantejat un debat de fons sobre l'estratègia de la legislatura, tenint en compte que Cuevillas qüestionava la confrontació "simbòlica". El Govern, de moment, esquiva qualsevol debat i s'empara en no "interferir" en el Parlament."No opinarem sobre el que passa a la cambra catalana", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Cuevillas, en una entrevista a Vilaweb , va posar en dubte que s'haguessin de tramitar propostes de resolució sobre l'autodeterminació o sobre la monarquia -vetades pel Tribunal Constitucional (TC)-, i després va posar el seu càrrec a disposició de la direcció de Junts, que va decidir rellevar-lo. L'efímer secretari de la mesa no era un dirigent qualsevol del partit: va ser el primer advocat de Carles Puigdemont i Borràs li va demanar personalment que l'acompanyés al Parlament quan es va decidir a presidir-lo.Budó, del mateix partit que Cuevillas -que continuarà com a diputat-, s'ha escudat en el fet de no voler fer "consideracions personals" des del faristol de la Generalitat. Segons ha explicat Borràs en una entrevista a Catalunya Ràdio , el relleu es va decidir en el moment en què Cuevillas va abstenir-se en la votació a la mesa per habilitar el vot delegat de Lluís Puig, diputat de Junts des de Bèlgica, país que ha denegat l'extradició ordenada per Espanya a l'espera de què passa amb les qüestions prejudicials enviades pel jutge Pablo Llarena al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).Aquesta abstenció, que Cuevillas va argumentar com a "tècnica" perquè havia estat advocat de Puig en el procés d'extradició a Bèlgica, no va rebre crítiques per part de Junts quan es va fer efectiva, tot i que sí que va aixecar remor intern. "Va evidenciar que no era el millor lloc on podia estar perquè podia afectar la majoria independentista de la mesa", ha apuntat Borràs sobre la presència del fins ara secretari a l'òrgan rector de la cambra. Budó tampoc ha volgut mullar-se sobre si el Govern, en la propera legislatura, havia d'apostar per la desobediència o per si duria a terme iniciatives legislatives relacionades amb l'autodeterminació. Sí que ha insistit que, fins a "l'últim dia", l'executiu en funcions farà la tasca que té encomanada a l'espera de rebre un relleu.Aquest relleu arribarà en el moment en què ERC i Junts arribin a un acord per desencallar la investidura de Pere Aragonès. Al llarg de la Setmana Santa hi ha hagut intercanvi de documents, però no s'ha avançat en qüestions nuclears i l'adeu de Cuevillas ha impactat en les converses. Elsa Artadi i Jordi Sànchez, en dues entrevistes publicades aquest cap de setmana al diari Ara i a La Vanguardia , respectivament, han defensat l'opció de votar a favor de la investidura d'Aragonès i quedar-se a l'oposició.

