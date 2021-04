Grifols punxa en el seu assaig clínic d'un medicament contra la Covid

Fa uns mesos, Grifols anunciava l'inici d'un assaig clínic amb un nou medicament per neutralitzar la Covid-19. Un medicament pensat per protegir a persones grans, personal sanitari i pacients immunodeficients a qui la vacunació no està recomanada. No obstant això, la farmacèutica catalana ha informat que l'assaig no ha superat les proves.





En un comunicat , la companyia explica que el tractament no ha assolit resultats "estadísticament significatius" en les variables primàries de l'estudi d'immunoglobulines hiperimmunes . Un assaig que s'havia dissenyat per avaluar la seguretat, tolerabilitat i eficàcia d'un medicament combinat que incloïa l'antiviral redemsivir i una immunoglobulina intravenosa hiperimmune amb una solució altament concentrada d'anticossos per neutralitzar el SARS-CoV 2. Aquesta via es trobava en la fase 3 d'un assaig finançat per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units.Els anticossos de la immunoglobulina hiperimmune procedeixen de la part líquida de la sang, el plasma, donat per persones sanes que s'han recuperat de la Covid-19. L'assaig incloïa 600 pacients adults a 67 centres dels EUA i de 10 països més dels cinc continents.No obstant això, Grifols ha remarcat que continuarà endavant amb les més de 20 iniciatives d'investigació que té encetades relacionades amb la pandèmia. Tanmateix, també continuarà analitzant l'impacte d'altres tractaments derivats del plasma, com ara l'alfa-1 antitripsina, les immunoglobulines i l'antitrombina III, en pacients amb Covid-19 en diferents estadis de la malaltia per mitigar els efectes de la infecció.

