Varane dona positiu per coronavirus i es perdrà el Clàssic

El defensa de Reial Madrid Raphaël Varane ha donat positiu per coronavirus en les últimes proves realitzades a l'equip, segons ha confirmat el club blanc, per la qual cosa no podrà participar aquest dimarts en el partit de Champions davant el Liverpool ni el Clàssic del cap de setmana.El central francès es troba ja aïllat al seu domicili, on haurà de passar una quarantena de deu dies, i no podrà jugar el duel d'aquest dimarts davant dels reds, com tampoc en l'enfrontament d'aquest dissabte contra el FC Barcelona.D'aquesta manera, Zinédine Zidane haurà de solucionar les seves baixes en defensa, on tampoc hi haurà el lesionat Sergio Ramos i és dubte el lateral Dani Carvajal, amb una lesió als isquiotibials. Tampoc estarà disponible el davanter belga Eden Hazard.

