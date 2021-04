El govern espanyol no prorrogarà l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig

Altres notícies que et poden interessar

Coincidint amb l'arribada de noves remeses de vacunes i en plena precampanya electoral a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimarts després de la reunió del consell de ministres per transmetre un missatge triomfalista sobre el procés de vacunació . Sánchez també ha certificat que no té la intenció de prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig.El president espanyol ha assegurat que el seu executiu està en disposició de garantir que el 70% de la població de l'Estat estarà immunitzada a finals d'agost. Ha volgut recalcar que aquesta és la planificació "més prudent i conservadora" amb la qual treballa el govern estatal. Per consolidar la promesa, ha recordat que l'Estat adquirirà 87 milions de dosis de les vacunes -de Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen- entre els mesos d'abril i setembre. "Tothom podrà ser vacunat", ha afirmat Sánchez.En una compareixença carregada de dades, Sánchez ha exposat que el procés de vacunació "s'accelerarà significativament" en el segon trimestre d'aquest any perquè és la "política econòmica més eficaç". "Vacunarem sense descans", ha insistit, després de recalcar que Espanya immunitza els seus ciutadans amb una major rapidesa que la mitjana europea.El líder del PSOE ha destacat que, en la primera setmana de juny, el sistema sanitari ja haurà administrat les dues dosis a 10 milions de ciutadans mentre que, durant la setmana del 19 de juliol, ja hi haurà fins a 25 milions de immunitzats. En l'actualitat, ha dit Sánchez, ja s'estan administrant 3,5 milions de dosis setmanals. Sobre la polèmica pel fet que el govern de la Comunitat de Madrid temptegés per adquirir dosis de la vacuna russa -Sputnik- , Sánchez ha demanat "lleialtat" i ha recordat que el procés de compra s'ha fet de manera col·legiada en el conjunt de la Unió Europea. "Hem de ser solidaris", ha recalcat.Sánchez ha recalcat que no preveu allargar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig i també ha destacat que el seu govern preveu validar en la pròxima reunió del consell de ministres -la setmana que ve- els fons de recuperació, que després exposarà al Congrés dels Diputats.

