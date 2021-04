El Govern crida a la responsabilitat després de Setmana Santa: «Hi ha imatges que no es poden repetir»

Altres notícies que et poden interessar

L'augment de la mobilitat per Setmana Santa ha generat imatges que, segons el Govern, no es poden "tornar a repetir" si es vol evitar la quarta onada de la pandèmia. "En general, la gent ha actuat amb responsabilitat, com també ha passat amb els professionals de l'hostaleria. Però hem vist imatges que no ens ha agradat i que no es poden repetir", ha apuntat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Hem de practicar la coresponsabilitat per evitar riscos a la salut pública. És un esforç final", ha remarcat en referència a la campany de vacunació, que en les últimes setmanes s'ha accelerat a Catalunya.El Procicat, l'organisme compartit entre Interior i Salut encarregat de decidir sobre les mesures dirigides a contenir la pandèmia, ha de decidir aquesta setmana si s'aixequen les restriccions vigents. Una de les opcions que s'han plantejat públicament, per exemple, és fer marxa enrere amb el confinament comarcal, que ara està permès saltar-se'l sempre i quan sigui per anar a veure persones integrants de la bombolla de convivència. "Depèn de tots plegats que no haguem de fer passos enrere", ha assenyalat Budó. De moment, les dades indiquen un estancament de la pandèmia. La pressió hospitalària creix, però existeix un descens en els indicadors . Els propers dies es podrà conèixer quin ha estat l'impacte de la mobilitat de la Setmana Santa."En aquests moments estem observant les dades per procedir en els propers dies. Entre demà i divendres hem d'acabar de valorar les xifres per decidir les mesures a aplicar, si s'han de restringir o relaxar. Ho veurem en funció de les dades", ha apuntat Budó, que ha lamentat que hi hagi hagut festes il·legals a la Costa Brava o bé a la Zona Franca de Barcelona que van motivar l'actuació dels Mossos d'Esquadra. "És important recordar les mesures vigents", ha apuntat la consellera, que també s'ha mostrat optimista amb el procés de vacunació perquè en els propers dies han d'arribar pràcticament 200.000 dosis del vaccí de Pfizer per tal de completar el procés en els majors de vuitanta anys, el col·lectiu més vulnerable davant del coronavirus.Qui també és optimista sobre el procés de vacunació és Pedro Sánchez, president del govern espanyol, que ha comparegut des de la Moncloa per anunciar que el 70% de la població estarà immunitzada abans que acabi el mes d'agost . Sánchez també ha indicat que l'estat d'alarma, vigent des de l'inici de la crisi del coronavirus amb més o menys intensitat i amb algun parèntesi entremig, no es prorrogarà més enllà del 9 de maig, dia en què hauria de caducar segons l'última actualització aprovada. Budó ha assenyalat que qualsevol mesura que s'adopti ha d'estar guiada per les dades epidemiològiques.En aquest sentit, la consellera de la Presidència ha remarcat que d'aquí a un mes encara no s'haurà assolit la immunitat de ramat i que, per tant, caldrà mantenir actives -d'una manera o altra- restriccions de mobilitat. Una de les que està vigents des de fa pràcticament mig any és el toc de queda, que a Catalunya es va fixar per a les deu del vespre i que per Setmana Santa el govern espanyol volia situar a les vuit del vespre, tal com va admetre Alba Vergés en una entrevista fa dues setmanes.

