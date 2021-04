La Guàrdia Urbana desallotja 10.000 persones de l'espai públic a Barcelona durant la Setmana Santa

Altres notícies que et poden interessar

Des del passat dijous fins a aquest dilluns, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat de l'espai públic un total de 9.959 persones per incompliment de les restriccions sanitàries. La policia local també ha interposat 2.497 denúncies pel mateix motiu, la majoria per no dur mascareta.En una roda de premsa aquest dimarts, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha assegurat que algunes de les imatges que s'han pogut veure a la ciutat durant la Setmana Santa no són "admissibles". "Posen en risc la salut de la població", ha dit.Algunes d'aquestes imatges fan referència a la festa protagonitzada per desenes de persones a la platja de la Barceloneta aquest dissabte. El passeig Lluís Companys o el Born també hamn estat escenari d'incompliments detectats per la Guàrdia Urbana.Collboni també ha fet referència a les properes deliberacions del Procicat. El primer tinent d'alcaldia s'ha volgut avançar a les possibles noves restriccions i ha dit que no es faci tornar Barcelona a un confinament comarcal o municipal, i que es tingui en compte la "realitat metropolitana".

