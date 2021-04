La Fiscalia es querella contra Endesa per l'electrocució d'aus a Osona

La Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona ha presentat una querella criminal contra E-distribución, d'Endesa, i altres responsables per l'electrocució d'aus en diferents municipis d'Osona. El document, que ja ha estat admès pel jutjat número 1 de Vic, parla de la presumpta comissió d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i un delicte continuat relatiu a la protecció de la fauna.En el text, el qual ha tingut accés, s'apunta que des del 2018 fins al 2020, segons la informació recollida pels Agents Rurals, s'han produït un total de 255 casos documentats d'electrocució d'aus, entre les quals hi ha espècies protegides. Els ocells més afectats són, amb diferència, les cigonyes que representen gairebé un 70%. També hi ha voltors comuns, aligots, àguiles marcenques, falcons peregrins, etc.De fet, en el text destaquen l'episodi de l'agost de 2018 on van morir un total de 72 cigonyes electrocutades a Sant Quirze de Besora, Sora, Orís i les Masies de Voltregà.En tot cas, ressalten que els animals afectats són "un petit exemple dels nombrosos casos d'electrocució d'aus que es produeixen en realitat", ja que també n'hi ha que tenen lloc en torres elèctriques allunyades de la població i no se n'acaben tenint constància.D'altra banda, expliquen que es van comunicar a l'empresa alguns d'aquests accidents però "no va adoptar cap mesura per evitar noves electrocucions". "No ha estat fins al període entre juny i novembre de 2020 que els responsables han procedit a fer correccions en el suport ", puntualitzen.

