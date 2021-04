Què se sap de la nova variant japonesa del coronavirus?

Altres notícies que et poden interessar

La nova variant del coronavirus, coneguda com a Eek, s'obre pas al Japó després de ser detectada el mes de març. Es tracta d'una mutació del virus que, segons informa la cadena japonesa NHK, podria reduir la protecció de la vacuna i amenaçar la immunitat davant del virus.La variant es va trobar en prop del 70% dels pacients de Covid d'un hospital de Tòquio el març. Va ser al Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital on es va detectar la mutació en 10 de 14 pacients sobre els quals es va realitzar una seqüenciació. Cap havia sortit del país ni havia estat en contacte amb algú que vingués de l'estranger.Malgrat l'amenaça que podria suposar aquesta nova variant, el viròleg de la Univesritat de Milà, Fabrizio Pregliasco, li treu ferro a l'assumpte. Explica al Corriere della Sera que el virus anirà mutant així com avanci la campanya de vacunació per intentar "evadir les vacunes", però que aquestes variants seran "insignificatns". A més, insisteix que "no serà difícil" modificar les vacunes perquè siguin més efectives.Segons Pregliasco, s'estima que pot haver-hi unes 1.200 arreu del món, de les quals 400 estan en observació, però això "no és aterridor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor