El jugador del València insultat a Cadis revela les paraules del rival: «Negre de merda»

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

Mouctar Diakhaby, el jugador del València que va abandonar el camp després de rebre un insult racista de Juan Cala, defensa del Cadis, ha trencat el seu silenci i ha explicat els fets en un vídeo.Així, el jugador valencianista assegura que l'andalús va dir-li "negre de merda" durant l'acció que va fer aturar el partit durant uns minuts. Finalment, Diakhaby es va quedar a la banqueta mentre el partit es reprenia amb Cala sobre la gespa.En un vídeo a Twitter, el francès afirma que aquestes paraules són "intolerables" que no poden produir-se "a la vida normal" i "encara menys al futbol, un esport de respecte". El central del València diu que "m'ha fet mal" tot i que avui ja se sent "bé".Al mateix temps, Juan Cala ha ofert una roda de premsa per justificar-se. El jugador del Cadis sosté que ell no va pronunciar cap insult racista: "No sé si Diakhaby s'ho ha inventat, m'ha interpretat malament... No ho sé", explica.El jugador andalús s'ha defensat argumentant que ha conviscut "amb xinesos, sud-africans..." i que ha estat a Guinea amb Kanouté i Benjamín, tots dos negres. Cala es troba "en estat de xoc" i manté que "estem en un futbol sense públic, amb més de 20 càmeres, micròfons, jugadors, àrbitres... i ningú va sentir res".Cala ha denunciat que s'ha muntat "un circ" i ha criticat la "demagògia" dels polítics que l'han criticat: "No tot val, per guanyar un grapat de vots". "Sembla que estem a l'Oest, no sé què ha passat amb la presumpció d'innocència. Ningú es mereix aquest linxament públic", reclama.

