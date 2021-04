Barcelona destina 3,2 milions d'euros a projectes de reactivació econòmica de «proximitat»

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts una nova edició del paquet de subvencions "Impulsem el que fas", que busca reactivar l'economia de la ciutat a través de projectes de "proximitat". El consistori destina a aquesta reedició de les ajudes un pressupost de 3,2 milions d'euros.Les sol·licituds per rebre les subvencions es podran presentar des del 6 d’abril fins el 5 de maig. Estan adreçades tant a persones treballadores autònomes, com a empreses i entitats, inclosos comerços i serveis de proximitat, en qualsevol de les set modalitats convocades. Les subvencions que cobreixen el 80% del pressupost d’un projecte poden arribar a 50.000 euros. L’import màxim de subvenció a la darrera convocatòria era de 40.000 euros.El paquet d'ajudes preveu set àmbits d'actuació diferents. El primer és la dinamització de locals buits en planta baixa, amb una dotació de 600.000 euros, amb l'objectiu que els ocupin empreses o emprenedors de la ciutat. També hi ha una línia dedicada a la innovació Socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i clau territorial, amb un pressupost de 400.000 euros i una altra que destinarà un milió d'euros a projectes que fomentin l'ocupació de persones a l'atur, especialment les que tinguin un perfil més vulnerable.Entre les modalitats de subvenció també n'hi ha una que finançarà amb 200.000 euros iniciatives de turisme responsable i sostenible al territori. Una altra en destinarà mig milió a projectes que fomentin una alimentació saludable i un consum responsable, coincidint amb què Barcelona és capital mundial de l'alimentació sostenible el 2021.També es destinaran 250.000 euros a centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla. La mateixa quantitat prevista per a iniciatives relacionades amb les indústries creatives i culturals.

