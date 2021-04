Un comunicat ple de faltes d'ortografia posa en evidència la nova consellera d'Educació de Múrcia

La nova consellera d'Educació, Mabel Campuzano, ha quedat en evidència per un comunicat seu ple de faltes d'ortografia. Campuzano, seria pal primera i única consellera de Vox a l'Estat, però va ser expulsada del partit abans de ser nomenada consellera. Aquest dissabte va prendre possessió i va fer públic un comunicat que resumeix les seves polítiques. El text està ple de faltes, tal com comparteix la plataforma "Docentes Unidos"."Sentim comunicar-li que no aprova", escriu el col·lectiu. En total hi ha gairebé un centenar de faltes d'ortografia encerclades i corregides. La majoria són errades de puntuació, i els professors destaquen al final del text que la consellera té un desconeixement dels signes més bàsics, com els punts les comes. També fan constar l'ús d'expressions no recomanades i un registre absolutament col·loquial. Conclouen que per tot plegat té greus mancances en el coneixement de la llengua castellana i la seva gramàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor