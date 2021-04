Altres notícies que et poden interessar

La Comunitat de Madrid va temptejar la compra de la vacuna Sputnik al marge del govern espanyol. Segons ha avançat el diari ABC i han confirmat fonts del govern autonòmic, la conselleria de Sanitat madrilenya ha mantingut tres reunions amb representants del vaccí rus. Una de les quals l'11 de febrer, "a petició de la firma". "És el deure del conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, explorar negociacions davant la inoperància del govern" de Pedro Sánchez, afirmen fonts de l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso. La Comunitat de Madrid assegura que la idea era "facilitar un preacord de compra beneficiós per a tot el Sistema Nacional de Salut i en condicions equitatives per a tots els espanyols"."Es tractava de guanyar temps de negociació i a l'espera de la seva aprovació per l'EMA (Agència Europea del Medicament)", afirmen, per tenir d'aquesta manera "totes les possibilitats obertes en el futur en la lluita contra la pandèmia, sempre dins del marc nacional de vacunació".

