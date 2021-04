​La Costa Brava vol continuar sent una referència mundial en vela

La Costa Brava i el càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador volen continuar sent un referent mundial en vela. En aquest sentit, el Club de Vela Ballena Alegre ha presentat la candidatura per organitzar el Campionat de Món d'Optimist de 2023.El club té una llarga experiència acumulada en els campionats i regates organitzats al llarg de més de vint anys, amb proves de nivell com el Circuit Professional de Windsurf - PWA des del 1999 fins a l'actualitat, el Campionat d'Europa de 29er, l'European Championship Youth de Kitesurf, la Copa d'Espanya de Catamarans, l'Europeu i el Mundial de Catamarà F18 i el prestigiós clínic de formació de joves regatistes d'Optimist - WindBA durant més de deu anys.Els pròxims esdeveniments de vela lleugera previstos són l'organització de l'Hobie Multi European Championship 2021 i els 23rd Hobie 16 Worlds al 2022, consolidant un equip de treball de reconegut prestigi a nivell internacional, que en cada esdeveniment ofereix als participants el millor escenari de competició, combinat amb una àmplia oferta d'activitats i espais per compartir experiències entre els regatistes.El Club de Vela la Ballena Alegre, en estreta col·laboració amb el Club Nàutic l'Escala, la Federació Catalana de Vela, la Reial Federació Espanyola de Vela, l'Associació Catalana de la Classe Optimist - ACCIO i l'Associació Espanyola de la Classe Internacional optimist - AECI, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, el Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de Girona i el Consell Català de l'Esport, anuncien ara el projecte de candidatura per organitzar l' Optimist World Championship 2023.L'èxit de la candidatura internacional depèn de múltiples i variats factors i el Club de Vela Ballena Alegre planifica conjuntament amb el Club Nàutic l'Escala un cicle de regates i activitats formatives per a joves regatistes que inclouen també les candidatures del Campionat de Catalunya 2022 i el Campionat d'Espanya 2023.

