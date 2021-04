Mor Julen Madariaga, l'històric d'ETA que va rebutjar la violència

Ha mort als 88 anys Julen Madariaga, un dels dirigents històrics d'ETA i de l'esquerra abertzale. Conclou així una vida que ha corregut paral·lela a la trajectòria de l'organització armada, que va contribuir a crear a finals dels anys cinquanta i de la qual se'n va anar desmarcant progressivament.Madariaga va formar part dels joves nacionalistes bascos que, descontents amb l'estratègia d'un Partit Nacionalista Basc (PNB) que consideraven poruga i conservadora -ell mateix era fill d'un militant del PNB-, van decidir el 1959 fundar ETA, de la qual en va ser un dels personatges més influents. També va ser membre integrant de la coalició Herri Batasuna, que aplegava el gruix de l'esquerra abertzale. Les seves posicions dins de HB, però, sempre van ser heterodoxes.Madariaga va fer estudis de dret i va culminar el doctorat a Cambridge. Durant el procés de Burgos, va ser encausat però en rebel·lia. Instal·lat al País Basc francès, el 1989 va ser condemnat i empresonat per la justícia francesa per pertànyer a banda armada, sortint en llibertat dos anys després.Amb els anys, es va anar allunyant de l'actuació de l'organització armada, com també d'Herri Batasuna, fins a trencar-hi completament a partir dels anys noranta, després de l'assassinat del regidor del PP Gregorio Ordóñez. Un atemptat que Herri Batasuna no va condemnar. També va ser decisiu en la seva ruptura amb ETA l'assassinat de Joseba Goikoetxea, sergent major de l'Ertzaintza. Fets sagnants que van suposar un debat profund en el si de l'esquerra abertzale.D'aquell debat, Madariaga en va sortir sent un dels fundadors d'Aralar, el partit creat pels crítics de Batasuna contraris a la violència. En els darrers anys, havia opinat sobre l'actuació d'ETA i havia considerat positiu el desarmament de l'organització, que segone ell havia arribat massa tard.La vida de Julen Madariaga és una part de la història de l'esquerra abertzale, la més valenta. Ho va ser quan va decidir enfrontar-se al franquisme amb les armes a la ma i ho va ser també més tard, al contemplar l'error de mantenir dempeus una acció armada que era contraproduent i causava un dolor absurd i innecessari.

