El jutge també tomba el tercer grau de Forcadell i Bassa

El jutge de vigilància penitenciària 1 de Barcelona ha tombat el tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa, que hauran de tornar a entrar a la presó en les pròximes hores. El jutge ha estimat el recurs de la Fiscalia, que considerava improcedent i prematur el règim de semillibertat de què gaudien les dues dirigents independentistes des del febrer. En un principi, el jutge va descartar suspendre el tercer grau mentre abordava el fons del recurs i finalment ha pres la decisió de rebutjar-lo, abans que la causa arribi al Tribunal Suprem.En les dues resolucions, de quatre i cinc pàgines respectivament, el jutge argumenta que no està prou ben justificada la progressió al tercer grau tenint en compte la durada de la pena i la gravetat dels delictes. També sosté que la dues dirigents independentistes han de passar més temps a la presó per "valorar-ne adequadament l'evolució i el tractament penitenciari" i qualifica de "prematur" el canvi de classificació. El jutge, en aquest sentit, considera que es mantenen els supòsits que ja va plantejar el Suprem al desembre, quan va tombar per primera vegada el tercer grau dels presos. En aquell moment, el jutge de vigilància penitenciària havia avalat el règim de semillibertat tants dels presos de Lledoners com de Forcadell i Bassa."Estic angoixada. No ve gens de gust tornar a entrar a la presó després d'aquests quatre dies de Setmana Santa. Però també sabíem que segurament tocaria, perquè als companys de Lledoners els va passar el mateix", ha indicat l'exconsellera de Treball en una entrevista al programa El Món a RAC1 . "Si fa sis mesos el jutge de vigilància penitenciària, ens va deixar el tercer grau, no s'entén que ara ens digui que no. Les condicions no han canviat. Esperàvem que el Suprem ens revoqués el tercer grau. Però no té sentit que ho faci el jutge de vigilància penitenciària", ha insistit l'expresidenta del Parlament, que ha demanat al govern espanyol no donar "esperances" a les famílies amb vies com l'indult o la reforma del delicte de sedició al Congrés.El 14 de gener Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras van proposar un nou tercer grau els presos. Van argumentar, entre d'altres qüestions, que havien passat sis mesos des de l'última modificació, i que en aquest temps l'evolució dels interns havia estat positiva i tots ells estaven a punt de complir una quarta part de la pena imposada del Suprem. Dues setmanes després, la Generalitat va ratificar la proposta de les presons i va concedir el tercer grau als líders de l'1-O, just el primer dia de campanya. Aquella mateixa tarda, alguns d'ells ja van participar en actes amb els seus respectius partits. Tots sabien, això sí, que el tercer grau seria efímer, a l'espera d'un recurs de la Fiscalia que finalment es va fer esperar més del que semblava en un principi.Els presos ja han complert una quarta part de la condemna i això vol dir que poden accedir a permisos penitenciaris, si finalment el jutge els tomba el tercer grau. En tenen 36 l'any i la Fiscalia hi té poc a dir. El jutjat sempre els ha acceptat. Més enllà dels permisos ordinaris, la victòria solvent de l'independentisme a les eleccions redobla l'aposta per l'amnistia, amb 74 diputats favorables i els 8 dels comuns, que no hi estan del tot en contra. El PSOE, de moment, no en vol sentir a parlar i es decanta més per l'opció dels indults, tot i que estan congelats a l'espera pel calendari electoral, primer a Catalunya i ara a la Comunitat de Madrid. Pel que fa a la reforma de la sedició, tampoc ha avançat al Congrés, com la llei d'amnistia, tombada abans de la tramitació Després d'aquesta decisió del jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Barcelona, Forcadell i Bassa tornen a estar en la mateixa situació que els set presos polítics de Lledoners , que després de la campanya electoral van haver de reingressar a la presó. Es tracta de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Oriol Junqueras, que van poder participar en la campanya del 14-F però després han tornat al règim ordinari a la presó de Sant Joan de Vilatorrada.

