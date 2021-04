El PP votaria el candidat dels comuns a la mesa si té possibilitats de ser elegit

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que el seu partit votaria pel candidat dels comuns a la mesa del Parlament, Lucas Ferro, "si es donés la possibilitat aritmètica" que fos elegit enfront Aurora Madaula. Però s'ha mostrat escèptic davant la possibilitat que això sigui possible. Madaula és la candidata de Junts a substituir Jaume Alonso-Cuevillas, després que l'advocat discrepés obertament de l'estratègia de confrontació simbòlica de Junts El líder del PP català ha assegurat que els 3 diputats del seu sumarien en aquest cas per impedir que un altre independentista entrés a la mesa. Ha criticat a la vegada la proposta de situar-hi Aurora Madaula, a qui ha situat en l'ala més radical del sobiranisme, tot recordant que havia mostrat la seva repulsa pel fet que s'hagués utilitzat la llengua castellana en els dos debats d'investidura celebrats al Parlament.Alejandro Fernández ha posat en valor els canvis duts a terme pel PP català després d'uns resultats dolents com els del 14-F, amb la designació de Santi Rodríguez com a secretari general, canvis aprovats per l'executiva de la formació per unanimitat. Entre les noves designacions també hi ha les de María de los Llanos de Luna i Juan Milián com a coordinadors del partit.També ha destacat el "reagrupament" de l'espai de centre dreta al voltant del PP que ja s'ha apuntat en les eleccions catalanes, amb la incorporació de dirigents com Lorena Roldán i Eva Parera. De cara a les municipals del 2023, ha afirmat que el PP continuarà en la línia de sumar entorn les seves sigles tot l'espai del centre dreta.Preguntat sobre el conflicte que viu l'organització del PP a Barcelona -crisi que dura mesos-, Alejandro Fernández ha admès que s'han produït tensions dins del grup municipal, però ha dit que es tracta d'un debat "intern" i que el partit "fa la seva tasca d'oposició a Barcelona", a la qual ell ha subratllat que hi dona suport.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor