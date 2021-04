San Marino ja està vacunant amb la vacuna russa Sputnik

Altres notícies que et poden interessar

El microestat europeu de San Marino ja ha començat a administrar la vacuna Sputnik V a part dels seus 33.000 ciutadans, segons publica The New York Times. La decisió per la qual la república ha decidit optar per la vacuna és simple: estan fora de la Unió Europea, i per tant no té accés a optar a les vacunes reservades pel club comunitari.Fa més d'un mes que San Marino corria el perill de ser l'últim país dins del continent europeu que iniciava la campanya de vacunació. Havia arribat a un acord amb Itàlia perquè el proveís de vacunes, però mai van arribar. El malestar per l'endarreriment i la falta de vacunes, amb amenaces incloses per part dels metges a aturar de treballar, ha fet que San Marino hagi optat per l'Sputnik. "L'única vacuna en aquests moments disponible al mercat era Sputnik", explica al mitjà Roberto Ciavatta, ministre de Sanitat de l'estat.En paral·lel, l'Agència Europea del Medicament, ha de visitar pròximament les plantes de producció de l'Sputnik V mentre realitza els estudis preliminars per decidir-se.

