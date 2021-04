Els comuns situen la destitució de Cuevillas com una «esmena a la totalitat» a la via del diàleg

📻 "Oferim a ERC que canviï d'aliances. Des que ha començat la legislatura hem tingut tres votacions i totes han acabat fracassant.

Cal replantejar aliances perquè Catalunya no mereix aquesta inestabilitat ni aquesta deslleialtat"@Lucas_Ferro_ a @maticatradio pic.twitter.com/7XjyvQSr89 — En Comú Podem (@EnComu_Podem) April 6, 2021

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha lamentat la situació a la mesa del Parlament i ha criticat que Junts utilitzi les institucions del país per resoldre "les seves discussions internes". "Ni la mesa ni el Govern són el lloc on s'han de dirimir les discrepàncies de qualsevol formació". "El relleu de Cuevillas és una esmena a la totalitat a la via del diàleg", ha dit Mena en una roda de premsa aquest matí. També ha assegurat que els catalans no es mereixen ser "ostatges" de Junts i ha remarcat de nou les contradiccions entre Junts i ERC. "L'aposta de Borràs és una confrontació que no defensa ERC", ha assegurat.El dirigent dels comuns ha carregat contra el partit de Carles Puigdemont perquè vol "aturar el país" en un moment de crisi i a les portes de la quarta onada. "Junts pensa en aturar i bloquejar el país, i no en fer passes endavant per resoldre la vida dels catalans", ha dit. En aquest sentit, ha criticat ERC per prioritzar Junts com a socis i ha pronosticat que un possible pacte de Govern només servirà per "repetir els errors del passat". "ERC ha de superar la relació tòxica que té amb Junts", ha dit.En aquest sentit, ha enviat un missatge a Pere Aragonès i li ha dit que el que ha passat amb Cuevillas pot passar també amb ell quan sigui president. "Junts no vol que ningú trenqui el seu discurs màgic", ha dit, i ha lamentat que ERC "s'equivoqués" en la votació de la mesa. Els comuns han presentat Lucas Ferro com a membre de la mesa i ha instat ERC a "reconduir la situació" i construir una alternativa d'esquerres davant del "fracàs" del pacte amb Junts. Els republicans encara no han concretat el seu vot. Sobre la taula, Junts ha posat el nom d'Aurora Madaula per substituir Cuevillas.En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ferro ha proposat a ERC un "canvi d'aliances". "És moment de replantejar aliances perquè estem veient un escenari d'inestabilitat i deslleialtat evident i el futur de Catalunya no pot passar per aquí", ha dit Ferro. Encara no hi ha hagut reunions amb ERC i PSC i, per tant, la proposta dels comuns per tenir un membre de la mesa encara no té les majories suficients.

