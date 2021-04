CaixaBank anuncia un ERO que pot afectar «tots els centres de treball»

CaixaBank ha comunicat aquest dimarts a la representació legal dels treballadors la seva intenció de fer un ERO que afectaria "tots els centres de treball de l'entitat". A més, les negociacions també es convoquen per una potencial "modificació substancial de les condicions de feina" de la plantilla. L'entitat ha citat per al 13 d'abril a les 11 del matí als representants sindicals. Les negociacions, d'acord amb el conveni col·lectiu de l'entitat, duraran almenys 15 dies i es buscaran "fórmules que permetin minimitzar l'impacte en el volum de treball", segons expliquen els sindicats. La trobada es farà a Barcelona de forma presencial.En la primera roda de premsa després de culminar la fusió amb Bankia, CaixaBank ja va fixar la data per començar a negociar la reestructuració de la plantilla. El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va dir que les primeres reunions amb els sindicats se celebrarien després de Setmana Santa, i ara s'ha concretat la data del 13 d'abril.Tot i que no va donar detalls sobre el grau d'afectació, ara es confirma que l'ERO pot afectar personal de qualsevol dels centres de treball del grup. El directiu va subratllar que es prioritzaran les baixes voluntàries i que els acomiadaments "no seran traumàtics".

