Borràs justifica la sortida de Cuevillas de la mesa per l'abstenció en el vot delegat de Puig

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat en una entrevista a que la sortida de Jaume Alonso Cuevillas de la mesa estava decidida des que es va abstenir en la decisió sobre el vot delegat del diputat de Junts a l'exili, Lluís Puig. "Hem pres una decisió col·legiada amb ell que ja havíem acordat la setmana passada", ha assegurat Borràs. De tota manera, la dirigent de Junts no ha concretat en quin moment es va pactar aquesta sortida i per què no es va fer pública en aquell moment. Cuevillas ha estat apartat aquest dilluns després d'una entrevista a VilaWeb en què qüestionava la desobediència "simbòlica" des de l'òrgan de govern del Parlament.Borràs ha justificat la decisió amb el relat que cal un Parlament "sòlid" i ha recordat que, amb el vot delegat de Puig, ja es van evidenciar les dificultats dins la mesa. "Va evidenciar que no era el millor lloc on podia estar perquè podia afectar la majoria independentista de la mesa", ha apuntat Borràs. En aquell moment, ja hi va haver polèmica i Cuevillas va justificar la seva abstenció pel fet que havia estat advocat de Puig. Junts va tancar files amb el seu diputat. Borràs ha assegurat aquest dimarts que "qualsevol petit sotrac és millor asfaltar-lo i poder continuar" per justificar la decisió de prescindir de Cuevillas a la mesa. La proposta de Junts és situar-hi Aurora Madaula, però ERC encara no ha concretat si hi votarà a favor. Els comuns també han presentat un candidat al càrrec, Lucas Ferro.La dirigent de Junts ha negat la sortida de Cuevillas sigui una "purga" i ha assegurat que al partit "es pot parlar de tot". "Cuevillas surt de la mesa perquè no és segurament el lloc on pot fer millor la seva feina", ha insistit. La presidenta del Parlament no ha raonat, però, perquè fa tot just un mes sí que se'l veia preparat per aquest funció. En un comunicat dilluns, l'advocat va disculpar-se pel to "imprudent" de les seves paraules, però es va ratificar en els seus arguments i va posar el càrrec de disposició del partit. Poques hores més tard, va ser apartat de la mesa.La substitució de Cuevillas com a secretari segon de la mesa per la diputada Aurora Madaula arriba en un moment d'incerteses per les converses amb ERC. Serà necessari un pacte amb la resta de forces independentistes per fer el canvi, com a mínim amb els republicans. Malgrat això, Borràs assegura que pensen "que això no ha de ser cap problema" i confia "que es complirà" l'acord pactat amb ERC, perquè ambos partits tingui cadascun dos membres a la mesa.Pel que fa a la formació de Govern, Borràs ha redoblat la pressió a ERC: "Som més lluny d'entrar al Govern que de ser-hi". Ha refrendat així les declaracions del secretari general del partit, Jordi Sànchez, d'aquest cap de setmana quan obria la porta formalment a facilitar un govern d'ERC i quedar-ne fora. "Si Junts considera que no ha d'entrar al Govern, farem oposició", ha defensat Borràs, que insisteix que Junts "no especularà amb unes noves eleccions".Borràs ha justificat el seu veto a Aragonès durant la segona sessió d'investidura fallida amb la necessitat d'aconseguir "un bon acord de legislatura, no d'investidura", tot i que ha reconegut que "la legitimitat de fer Govern és d'ERC". Malgrat no descartar quedar-es fora del nou executiu, ha assegurat que des de Junts són "partidaris que es tradueixi el resultat de les urnes".

