Els acusats de la violació múltiple de Sabadell s'enfronten a més de 40 anys de presó

Concentració de rebuig a la plaça Sant Roc per la presumpta agressió sexual múltiple a Can Feu. Foto: Juanma Peláez

L’Audiència de Barcelona té previst jutjar aquest dimarts i dimecres els nou joves acusats de violar una noia, de 18 anys, en una nau industrial de Sabadell el febrer del 2019 . Els quatre principals processats s’enfronten a penes d’entre 37 i 41 anys de presó, a més de l’expulsió del país.La jove havia sortit de festa pel centre de Sabadell, va ser abordada i agredida sexualment per un home, que la va conduir a una nau industrial, on la va tornar a violar i tot seguit ho van fer dos joves més. Finalment, la noia es va poder escapar. Els fets van passar cap a les sis de la matinada del diumenge 3 de febrer de 2019, quan la víctima va sortir d’un local d’oci del centre. Va ser aleshores quan un home que no ha pogut ser identificat se li va apropar per l’esquena, la va agafar pel coll, la va posar contra la paret i la va girar de cara a ell. Li va apujar la dessuadora, la va tocar per tot el cos i li va introduir un dit a la vagina.La noia es va quedar paralitzada i sense gairebé capacitat de reacció. L’home la va agafar pel braç i la va introduir, contra la seva voluntat, en una nau industrial abandonada de la carretera de Terrassa, al barri de Can Feu, on vivien persones sense sostre. Allà hi havia almenys sis joves més: un no identificat, un acusat que està fugat i quatre dels ara jutjats, sense permís de residència i d'entre 25 i 30 anys. Un cop dins la nau, a la sala principal, l’individu que havia assaltat la jove al carrer se’n va separar i va dir als altres joves que la violaria. La jove, a uns metres, estava arraulida a terra, atordida i espantada, i fins i tot es va orinar a sobre.El mateix home que la va dur a la nau la va agafar i conduir a un petit habitacle, separat de la sala principal per una cortina. Va llençar la noia a un sofà, li va abaixar els pantalons i la roba interior i la va violar, tot i la resistència de la jove. Un cop va acabar, va sortir de l’habitacle mentre la noia seguia dins completament atordida i sense poder-se moure. Acte seguit va entrar a l’espai un dels joves que esperava fora, a qui no s’ha pogut identificar, i també va violar la noia. Finalment, un dels acusats va fer el mateix. Quan va acabar el tercer, li va dir a la noia que es vestís i la va treure de la nau.Ja al carrer, cap a les 7.30 hores, i en un moment de descuit, la noia es va poder escapar d’aquest jove i va poder córrer cap a un garatge del qual sortia un vehicle, i al qual va entrar. Els ocupants la van auxiliar i la van dur a la Policia Municipal de Sabadell.La mateixa nit dels fets, el cos va poder detenir sis nois i l'endemà, els Mossos van detenir un setè sospitós i dos dies més tard un vuitè . A finals de febrer, la policia catalana va poder arrestar el novè sospitós . Després de prestar declaració, el jutge va ordenar l'ingrés a presó d'un dels nou , que seria un dels tres autors materials, mentre que els altres vuit van quedar en llibertat amb càrrecs. Tanmateix, la investigació posterior hauria demostrat que un d'aquests vuit homes podria ser el segon autor material de la violació. El jove va aprofitar la seva situació de llibertat i va fugir, per la qual cosa es va dictar una ordre de detenció internacional per tal d'intentar capturar-lo. L'home continua fugit.Qui tampoc ha estat capturat és el tercer autor material de la violació. La víctima en tot moment va parlar de tres homes, però fins al moment la investigació només n’ha pogut identificar i localitzar dos Per tot això, la Fiscalia acusa Mohamed A. d’un delicte d’agressió sexual com a autor i de dos més com a cooperador necessari. Als altres tres acusats els atribueix tres delictes d’agressió sexual com a cooperadors necessaris. Un d’aquests quatre acusats està en rebel·lia, dos estan en presó preventiva i un altre està en llibertat provisional.A tres dels acusats els demana 41 anys i mig de presó, mentre que al quart li demana 37 anys i mig de presó. A tots quatre també els demana cinc anys de llibertat vigilada, prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant cinc anys més, limitació dels beneficis penitenciaris i que quan obtinguin el tercer grau o la llibertat condicional siguin expulsats de l’Estat i no hi puguin tornar durant deu anys. El ministeri públic sol·licita que entre tots paguin 60.000 euros a la víctima en concepte de danys físics, psicològics i morals.

