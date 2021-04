Borràs: «Som més lluny d'entrar al Govern que de ser-hi»

La diputada de Junts Laura Borràs ha afirmat a El Matí de Catalunya Ràdio que a hores d'ara són "més lluny d'entrar al Govern que de ser-hi". Borràs ha refrendat així les declaracions del secretari general del partit, Jordi Sànchez, d'aquest cap de setmana quan obria la porta formalment a facilitar un Govern d'ERC i quedar-ne fora. "Si Junts considera que no ha d'entrar al Govern, farem oposició" ha defensat Borràs, que insisteix que Junts "no especularà amb unes noves eleccions".Borràs ha justificat el seu veto a Aragonès durant la segona sessió d'investidura fallida amb la necessitat d'aconseguir "un bon acord de legislatura, no d'investidura", tot i que ha reconegut que "la legitimitat de fer Govern és d'ERC". Malgrat no descartar quedar-es fora del nou executiu, ha assegurat que des de Junts són "partidaris que es tradueixi el resultat de les urnes i que ens aboca a aquesta unitat independentista".Les converses amb ERC es fan enmig d'un clima d'incertesa i amb el compte enrere cap a unes noves eleccions si no s'aconsegueix fer un acord. Tot i que des de Junts insisteixen en el fet que no es jugarà amb unes segones eleccions, Borràs ha volgut justificar els entrebancs a l'hora de formar Govern amb què s'ha d'aconseguir un "bon acord" i per això, "les preses no són males conselleres" i per tant, s'ha d'anar a poc a poc.Les declaracions de la dirigent de Junts arriben després que el secretari general del partit, Jordi Sànchez, poses sobre la taula facilitar un govern d'ERC i quedar-se fora si l'acord al qual s'arriba no els convenç. Això deixaria als republicans governant en minoria.Pel que fa a la sortida de Cuevillas de la mesa del Parlament, Borràs ha assegurat que es tractava d'una decisió que ja havia pactat anteriorment amb ell, però no ha concretat quan. La presidenta del Parlament assegura que la decisió s'ha pres de manera col·legiada amb el diputat de Junts, que va qüestionar l'estratègia de desobediència "simbòlica"

