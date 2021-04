La Junta Electoral permet de moment que Cantó sigui candidat del PP a Madrid

La Junta Electoral de Madrid ha validat, de moment, la candidatura de l’actor i exdiputat de Cs Toni Cantó a la llista del PP liderada per Isabel Díaz Ayuso per a les eleccions autonòmiques del 4 de maig. El PSOE havia impugnat la presència de Cantó a la llista al·legant que no tenia condició de resident a la comunitat de Madrid a data d'1 de gener. És a dir, que no es va empadronar dins del termini i, per tant, no té la condició d'elector.L’òrgan electoral diu que el PP ja va "esmenar el defecte" dissabte passat tant de Cantó com d’un altre candidat, Agustín Conde.Els socialistes argumenten que Cantó va ser diputat autonòmic a les Corts Valencianes i resident a aquella comunitat i, per tant, elector i elegible al País Valencià fins almenys el 17 de març, la data en què va renunciar al seu escó a la cambra valenciana.Tot i que Cantó va assegurar que s'havia empadronat a Madrid, el PSOE defensava, en el seu escrit, que el termini censal per poder participar amb ple dret a unes eleccions, tal com marca la LOREG, acaba el dia 1 dels dos mesos anteriors al mes de la convocatòria electoral. Cantó ocupa el lloc numero 5 de la llista d'Ayuso després de marxar de Cs per estar en desacord amb la direcció del partit d'Inés Arrimadas.

