Rècord de rescats dels Bombers al medi natural durant la Setmana Santa

Un dia més, els Bombers de la Generalitat han treballat en diversos rescats a la muntanya. Aquests dies de Setmana Santa, una afluència més alta de persones realitzant activitats al medi natural ha anat acompanyada d'un augment del número de serveis d’emergències en aquest entorn. Així, durant aquesta Setmana Santa s’han atès més d’un centenar de serveis. El 2017 es van fer 82 rescats durant les vacances de Pasqua, el 2018 van ser 59 i el 2019, 37.Dels serveis d’aquest Dilluns de Pasqua, destaca el rescat d’una dona amb traumatisme al peu a Sitges. A les 11 hores els Bombers han estat alertats d’una persona que havia patit una caiguda mentre estava caminant per la zona de la serra dels Paranys de Sitges i presentava un traumatisme al peu. Al lloc s’han desplaçat efectius de la unitat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) sanitaritzada amb helicòpter i una dotació terrestre. Han evacuat a la ferida amb helicòpter fins al pàrquing Atlàntida de Sitges per fer el trànsfert amb l’ambulància del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).A les 11.28 hores, quan s’ha rebut l’avís, els efectius de rescat s’han desplaçat a Gombrèn per efectuar el rescat d’una dona ferida al turmell. La ferida estava caminant per la zona i s’ha lesionat a prop del santuari de la Mare de Déu de Montgrony, on ha pogut arribar i se l’ha pogut evacuar amb ambulància del SEM.Una persona que anava amb bicicleta de muntanya ha patit una forta indisposició quan es trobava a la Bastida d’Hortons d’Alàs i Cerc. Al lloc s’ha desplaçat l’helicòpter dels Bombers amb efectius del GRAE per fer l’extracció i evacuació fins al parc de Bombers de la Seu d’Urgell on s’ha fet el trànsfert amb el SEM.Una dona, que estava fent una excursió, ha patit una fractura al turmell quan creuava el riu a la zona del Pla de Liens, Setcases. L’avís de l’accident ha arribat a les 13.26 hores. Al lloc, s’ha desplaçat l’helicòpter amb la unitat GRAE, que l’ha estabilitzat i evacuat fins a l’helisuperfície d’Olot, on l’esperava l’ambulància del SEM per a fer el trasllat fins a l’hospital comarcal.L’helicòpter amb la unitat sanitaritzada del GRAE i una dotació terrestre s’han activat a les 14.09 hores en ser alertats que un escaladora s’havia ferit al peu i no podia seguir l’activitat a la via Contra Viento i Marea a la Mola del Buitre a Alfara de Carles. Els escaladors es trobaven, ben assegurats, en una repisa a uns 50 metres d’alçada. Una vegada localitzats l’helicòpter ha fet una aproximació per deixar els efectius dels GRAE que han baixat fins a l’accidentada rapel·lant. Han fet la primera atenció, l’han immobilitzada i han fet l’extracció amb gruatge des de l’helicòpter que l’ha traslladada a l’Hospital de Tortosa.A les 17.09 hores s’alertava que una dona que feia parapent s’havia accidentat a l’alçada del quilòmetre 13 de la carretera BV-5224, al terme municipal de Sant Pere de Torelló, a prop de la masia la Vinyeta. Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers per donar suport als efectius sanitaris en el trasllat de la ferida fins a l’helicòpter del SEM.

